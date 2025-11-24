º£µ¨¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Î¥«¥¼¥ß¥í¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏµëÍ¿¥À¥¦¥ó¤Î¿··ÀÌóÍÑ°Õ
Âè7Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤À¡£
33ºÐ¤ÎMF¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬À¤Âå¸òÂå¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÊ³µ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¹â³Û¤Ê½µµë37Ëü5000¥Ý¥ó¥É(Ìó7500Ëü±ß)¤Î¸º³Û¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÍè²ÆMF¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Î3¿Í¡£Èà¤é¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²Æ¤ÎFW¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÇÁ°Àþ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ì¥¢¥ë¤«¤é¤Î²ÃÆþ¸å¡¢°ì»þ¤ÏÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¼¥ß¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£