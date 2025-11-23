¤æ¤º¡¡Ãæ²Ú·÷¤Ç¤Î¸ø±éÃæ»ß¤Ë´í×ü¤µ¤ì¤ë¡ÈÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¥é¥¤¥ÖÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¡ÄÆüÃæ´Ø·¸°²½¤¬¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤È¤Ï
¡¡11·î22Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î¤æ¤º¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ØYUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK¡Ù¤ÎÁ´¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ô12·î¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖYUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¸ø±é¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é¤Ï12·î3Æü¤Î¹á¹Á¡¢6Æü¤ÎÃæ¹ñ¤Î¾å³¤¡¢8Æü¤ÎÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾å³¤¤Ï½é³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ô¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤½ô»ö¾ð¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÍ«Î¸¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤æ¤º¤¬Ãæ»ß¤Ã¤Æ¡¢Suchmos¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¾å³¤¤ÈÂæËÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¡©Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¤â¤¦Ä¾Á°¤âÄ¾Á°¤À¤±¤É¡Ä°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤¢¤æ¤Î¾å³¤Ãæ»ß¤¸¤ã¤Í¡© ¤æ¤º¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Õ
¡Ô¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥ê¥×Íó¸«¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡¡¤¢¤Î¹ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÇÁ´Éô¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Î¤ÍÂ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤æ¤º°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤È¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025:I am ayu -ep.II-¡Ù¤ò4·î¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£11·î29Æü¤Ë¾å³¤¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¤Ç³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å³¤¸ø±é¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤ÎSuchmos¤â¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢13ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ØSuchmos Asia Tour Sunburst 2025¡Ù¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢11·î26Æü¤Ë¾å³¤¡¢28Æü¤ËÂæËÌ¡¢30Æü¤Ë¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ³«ºÅÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÉÍºê¤µ¤ó¤äSuchmos¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤æ¤º¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¸ø±é¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅ¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¼£È¯¸À¤ËÃ¼¤òÍß¤¹¤ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢°ì»þ´üÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£