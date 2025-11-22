ビアードパパで「ブラックフライデーセット」販売中。定番のパイシュークリームなどが入ったセット、クーポン使うとお得に。《30日まで》
シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年11月20日から30日まで、特別価格の「ブラックフライデーセット」を販売しています。
11月限定コラボ商品のココナッツサブレシューもセット
ビアードパパの定番商品「パイシュークリーム（カスタード）」と「クッキーシュー（カスタード）」などに加え、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とコラボレーションした「ココナッツサブレシュー」、合計5個入りのセットを、それぞれ単品の合計価格よりお得に楽しめます。
また、ビアードパパのモバイルアプリ会員には、さらにお得になるクーポンが配信されます。
■ブラックフライデーセット
価格は1180円。アプリ会員限定クーポン価格は1170円です。
・パイシュークリーム（カスタード）×2個
シュー生地のサクサク食感とクリームのおいしさが詰まった定番シュー。
通常価格は240円です。
・クッキーシュー（カスタード）×1個
サクサクのパイシュー生地に、カリッとした食感のクッキー生地をトッピングしています。
通常価格は260円。
・パリブレスト（カスタード）×1個
アーモンドプードルが練り込まれた贅沢な生地が特長の、パリ生まれのリングシューです。
通常価格は260円。
・ココナッツサブレシュー×1個
ザクザク食感のココナッツシュー生地に、ココナッツが香るカスタードを合わせています。
通常価格は290円。
店舗によって販売期間や品目の変更、取り扱いがない場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部