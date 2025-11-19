この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

スタイリストが徹底解説「ユニクロのリブニットは大人の重厚感、GUはポップでスポーティー！」大人向けリブニット帽かぶり方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ユニクロ・GU 徹底比較＋40代50代に似合うニット帽の被り方」と題した最新動画で、スタイリストの黒田茜さんが両ブランドのリブニット帽をプロ目線で徹底比較。元アパレルデザイナーでもある彼女が、値段・デザイン・素材・厚み・色の違いから、年代別・テイスト別おすすめポイント、更にはおしゃれに見える被り方までも詳しく解説した。



黒田さんは「ユニクロの商品は、値段が1500円、GUは1290円と、GUの方がリーズナブル」と価格の違いに触れつつ、「ユニクロは頭の部分が太めのリブ、折り返し部分が細リブで自然と折り曲げる場所が分かるデザイン。GUは全体が同じ太さのリブで、折り方を自由に調整できる」とデザインの差を明快に整理。



素材面については「ユニクロはヒートテック素材入り＆ウール混で冬の暖かさや重厚感が強い。GUはポリエステルとアクリルで春先にも使えるすっきり質感」と述べ、「冬らしい温かみならユニクロ、カジュアルやポップな服装にはGUがおすすめ」と明言した。



「ユニクロはナチュラルや大人っぽいコーデ、GUはスポーティーや活動的な装いに合う」と年代・好みに合わせた選び方を提案。さらに、「40代、50代の方は“眉毛の上”＆“耳を少し隠す”のが美バランス」と、実際の被り方もレクチャー。髪型によるアレンジ方法や「顔をすっきり見せたいなら耳かけアシメ、ノーメイクの時はしっかり深くかぶる」など、リアルなコーデ提案もしました。