【2025】結局、楽天ブラックフライデーはいつ？ ポイント最大47倍・半額目玉商品・オトクなクーポン・攻略法まとめ（楽天市場/ブックス/リーベイツ/楽天トラベル）
【画像を見る】ポイント最大47倍！楽天ブラックフライデーはいつ？
11月も下旬となり、様々な場所で盛り上がるブラックフライデー！
AmazonやYahoo!ショッピングだけでなく、楽天でもオトク間違いなしのセールが開催されることはもうご存知ですか？
インターネットショッピングモール「楽天市場」、オンライン書店「楽天ブックス」、オンラインポイントバックサイト「楽天リーベイツ（Rebates）」、そして日本最大級の旅行予約サイト「楽天トラベル」の4サービスで、同時に「楽天ブラックフライデー2025」が実施されるんです！
毎年大人気の楽天ブラックフライデーですが、今年は「ポイント最大47倍」「半額商品多数」「クーポン祭り」の3本柱で、年末に向けた超オトクなお買い物ができる過去最大級のチャンス。
今回は開催日程や3サービスの最新キャンペーン内容、注目の半額目玉商品、そしてポイント最大化のための最強攻略法をお伝えします！
■楽天ブラックフライデー2025開催期間は？
楽天ブラックフライデーは、サービスによって開催期間が異なります。
気づいたら終わっていた!? なんてことにならないように、今のうちにチェックしておきましょう！
楽天市場 2025年11月20日（木）20:00〜11月27日（木）1:59
楽天ブックス 2025年11月20日（木）20:00〜11月27日（木）1:59
楽天リーベイツ 2025年11月21日（金）10:00〜11月30日（日）23:59
楽天トラベル 2025年11月19日（水）10:00〜12月1日（月）9:59
■事前エントリーを忘れずに！
ポイントアップのためにはエントリーが必須条件。どのサービスもすでに事前エントリーが始まっているので、絶対に忘れないようにエントリーしてからお買い物をするようにしましょうね。
では、各サービスがどのようなセールやキャンペーンを行うのか見ていきましょう。
■【楽天市場】ポイント最大47倍！半額商品も多数登場
楽天市場で実施されるのは、お買い物店舗数に応じて最大で通常の47倍となる「楽天ポイント」が付与される特大キャンペーン。
さらに最大7,500円割引のクーポンが獲得でき、ヘアアイロンやロボット掃除機、炊飯器などの有名ブランド家電が30以上の対象店舗でお得に購入できる「家電まつり」が実施されるので、買いまわりにも便利です。
◆memo：買いまわりって？
ポイントアップ期間中に1,000円(税込)以上のお買い物をした「ショップ数」に応じて、ポイントがどんどんアップしていくお得なキャンペーンのこと。
最大は10ショップ購入時のポイント10倍（通常ポイント1倍＋期間限定ポイント9倍）で、参加にはエントリーが必要です。
1つのショップで2つの商品を購入するよりも、2つのショップで1つずつ購入したほうが断然オトクになります！
■ポイント最大47倍の仕組みと内訳は？
ブラックフライデーでのショップ買いまわり＝最大＋10倍＆ラクマ購入で＋1倍
各ショップ個別設定＝最大＋19倍
SPU（スーパーポイントアップ）＝最大＋17倍
の、最大47倍が目指せます。
◆memo：各ショップ個別設定って？
ショップごとに個別で設定されている「個別ポイントアップ」というものがあり、ストアによっては最大で19倍のポイント設定が行われています。
自分が狙っているアイテムが高倍率で設定されているとラッキーですね！
◆memo：SPU（スーパーポイントアップ）って？
楽天カードや楽天証券などの、楽天のグループサービスを使えば使うほどポイントがアップするプログラムのこと。
楽天モバイルなど一部はエントリーが必要ですが、対象サービスの条件を達成すると楽天市場でのお買い物時にポイントがアップしていきます。
加えて今回の楽天ブラックフライデーでは、日用消耗品の大容量パックや人気の美容アイテムが日替わりでピックアップされ、購入金額の最大50%分となる「楽天ポイント」がもらえる「ブラックフライデー × DEAL 注目のアイテム」や、最大1,000円割引のクーポンが獲得でき、コスメをブランド公式店でオトクに購入できる「BEAUTY SPECIAL」などが実施されます。
さらに、対象店舗のお買い物が2時間限定で最大50%オフになるクーポンや、対象店舗の商品が最大9,600円割引になるクーポンも枚数限定で配布されるとのこと。
ここで、すでに情報が出ている半額商品をご紹介します。
人気商品は争奪戦になること間違いなしなので、ぜひ開催前にお気に入り登録までを済ませておきましょう！
▶ボイルor生が選べる！希少な超特大カット済みタラバ蟹
●15,980円→7,990円
▶骨取りサバ
●5,960円→2,980円
▶加湿器 4.0L 大容量 スチーム式加湿器
●23,960円→11,980円
▶CICA スキンケア 4種 セット
●9,735円→4,868円
どれもお買い得すぎますが、特に年末ということもありタラバ蟹に目がいきますね。
このようなオトクな商品がブラックフライデー期間中は山ほど出てくると思いますので、ぜひ今のうちにお買い物リストを作成しておきましょう！
また、楽天ブラックフライデーのキャンペーンと同時開催で、韓国コスメや国内の人気コスメなど対象のコスメ、約3,000点が最大30%オフで購入できる企画「神トク コスメ最大30%オフ」が初めて実施されるんだとか！
こちらもクーポンの獲得はすでに始まっているので、狙っている人は早めにチェックしておきましょう。
本当にどれも魅力的すぎて、お買い物をする手が止まらなくなりそうで怖いですね…！
■最大半額！ 編集部おすすめアイテムピックアップ
こちらも現在（11月17日）確認ができる、半額クーポン対象のアイテムたち。
編集部が気になっているものをまとめましたので、ぜひお買い物リストへの追加を検討してください！
▶うどん 稲庭うどん 寛文五年堂 送料無料 160g×5袋 / お返し グルメ 高級 詰め合わせ 保存食 時短 饂飩 長期保存 常温保存 中元 挨拶 秋田名産
●2,980円→1,490円
▶＼クーポンで半額5,960円！／高級ブラックタイガー使用！特大むきえび 2kg/90尾〜110尾前後[1kg(解凍後800g)×2袋](養殖/背ワタなし/ブランチング済) 送料無料【エビ/海老/ムキエビ/剥きえび/剥きエビ/エビチリ/エビマヨ】
●11,921円→5,961円
▶ナッツチョコレート 「3種類のナッツから選べる プレミアムショコラナッツ〜口どけの余韻がくすぶる贅沢仕立て〜250g」 送料無料 [ アーモンドチョコ チョコレート ]
●3,000円→1,500円
▶《選べる3タイプ×21色》洗えるニットトップス カシミヤタッチ しっとり上質な肌ざわり長袖ニット きれいめ ゆったりシルエット 体型カバー 秋冬コーデ カジュアル 着回し力抜群 オフィスカジュアル
●3,790円→1,895円
▶【半額クーポン】ミドル丈 フェイクファーベスト＆マフラー レディース ギフト プレゼント ファーマフラー マフラー ベスト ファーベスト エコファー 秋 冬 体型カバー ゆったり アウター ノースリーブ (08000357r)
●19,800円→9,900円
▶【50％OFFクーポン】今治タオル フェイスタオル 4枚同色セット 【圧縮】 ソフトタオル / 約34×80cm 日本製 今治 タオル 吸水 速乾 セット まとめ買い 福袋 ad lt バーゲン 送料無料
●4,600円→2,300円
▶【クーポン利用で76,000円〜 → 38,600円〜 11/20 19:59まで】ランキング1位 光脱毛器 痛みレス 骨格フィット pure adapt SMOOTHSKIN ムダ毛 脱毛ケア 全身スピーディー脱毛 脱毛器 脱毛 メンズ脱毛器 家庭用脱毛器 スムーズスキン公式ストア 2年間保証
●76,000円→38,000円
▶ロボット掃除機 DEEBOT mini エコバックス 公式 ECOVACS お掃除ロボット 掃除機 自動掃除機 掃除ロボット 高性能 マッピング機能 自動ゴミ収集 水拭き お掃除 メーカー1年間保証 2025
●69,800円→34,900円
■【楽天ブックス】5,000円以上でポイント2倍、しかも買いまわり対象
楽天ブックスでは、エントリーを済ませた上で1回の注文で5,000円以上購入するとポイントが2倍になるキャンペーンを開催予定。
さらに楽天モバイルユーザーは＋1倍となり、このお買い物も上記の買いまわりの対象となるため、ポイントアップのための店舗数を稼ぐのに最適です！
■【楽天リーベイツ】最大+3%還元！ 楽天ポイントを取りこぼさないで
楽天リーベイツとは、楽天が運営する高還元率ポイントバックサービスのこと。
楽天市場に出店していない有名店も、リーベイツを経由して購入するだけで楽天ポイントを貯められるようになるんです。
今回はナイキ、アディダス、iHerbなど、人気ストアの本家ブラックフライデーセールを楽天ポイントでさらに上乗せ還元！
購入金額に応じて最大+3%までポイント還元率がアップするので、見逃さない手はありません。
一部対象外ストアがありますが、購入金額が10,000円（税抜）以上で+1%、20,000円（税抜）以上で+2%、30,000円（税抜）以上で+3%還元になり、さらにこちらも楽天モバイルユーザーはポイントが＋1％追加されます。
※獲得できるポイントには上限があります
■【楽天トラベル】国内外の宿泊・遊び・ツアー利用もぜーんぶオトクに！
国内宿泊は最大20％オフ、海外のツアーは最大50,000円オフと、とってもオトクになる特別クーポンが配布中！
どこに行くか心がすでに決まっている人もそうでない人も、一度はぜひチェックしてみてください。
特別クーポン例：
国内宿泊（ホテル・宿）…クーポン併用で最大20％オフ
遊び・体験…最大15,000円クーポン
楽パック（交通＋宿）…最大10,000円クーポン
レンタカー…クーポン併用で最大50％オフ
バス旅行…最大1,000円クーポン
海外ツアー（11月〜5月の出発）…最大50,000円オフ
国内は有名テーマパークや人気の観光地などに近いホテルもクーポンの対象となっており、アクティビティも対象スポットが充実。
海外ツアーもハワイや韓国、シンガポールなど人気のエリアがピックアップされているため、年末年始の旅行をこれから検討する…という人にもぴったりですね。
■事前の準備が「オトク」を左右する！
クーポンの有無をチェックし、本当に欲しいものを焦らず購入するためにお買い物リストを作ってその日を待つ…そんな事前の準備が、ブラックフライデーの波を賢く乗りこなすためには必要です。
開催までの日程は残すところあとわずか、ぜひとも下記を参考にして最大限このセールを楽しむための準備をしておきましょう！
■楽天ブラックフライデー2025攻略法
1.エントリーは全部事前に済ませる
セール開始前にすべて完了させておきましょう！
2.楽天ブックスで買いまわり数を稼ぐ
5,000円以上の注文でポイント2倍をゲットしつつ、買いまわりとして店舗数を増やしましょう。
3.楽天リーベイツ→楽天市場の順でチェック
リーベイツ経由で本家セールをチェック後、楽天市場の買いまわりも並行して行うのが吉です！
4.SPUプログラムの適用条件をチェック
特に楽天カード、楽天モバイルの利用条件を確認しておくのも重要です。
SPU分も確実に獲得するため、楽天カードでの決済が賢いかもしれません。
5.クーポンは開始直後に取得
枚数制限があるクーポンはすぐにゲットしてください！
6.日替わりのDEAL商品を毎日チェック
半額級のオトク商品を見逃さないよう、できる人はこまめに見ておきましょう。
■今年の楽天ブラックフライデーは過去最大級！
2025年の楽天ブラックフライデーは、ポイント最大47倍、多数の半額商品、コスメ大幅割引、人気ブランドの本家セール連動と、例年を大きく超える内容。
年末のお買い物を最大限オトクにするため、事前エントリーとお気に入り登録を忘れずに準備しておきましょう！
文＝TK