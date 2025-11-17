12星座別「恋愛」あるある!?「蠍座（さそり座）」のあなたが“別れを決断”するのに時間がかかってしまう理由は…「恋人関係に固執して苦しむ」から!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
「この人と別れたい……」と思ったものの、なかなか行動に移せない人がいます。情があるから、新しい恋を始める自信がないから、面倒くさいから……など理由はさまざま。別れを決断するのに時間がかかるのはどんなタイプでしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■蠍座（さそり座）……恋人関係に固執して苦しむ
蠍座は恋人への愛情が深い分、執着に変わりやすいようです。頭では終わりにすべきとわかっていても心が整理できず、決断にかなりの時間がかかるタイプ。情に流されるのではなく、関係に固執してしまう傾向があるため、別れたい自分とそれができない自分の間で揺れ動き、苦しむことも少なくないでしょう。
・協力：東京・池袋占い館セレーネ
・監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
