脱・税理士の菅原氏が断罪！国税職員の脱税と「否認されるかも」としか言わない税理士たち

YouTube動画『この組織本当に大丈夫なの？国税職員のまさかの脱税についてお話しします。』で、脱・税理士の菅原氏が、国税職員による衝撃的な脱税事件を軸に、税務と経営のリアルを痛快に語っている。



冒頭からいきなり「もし1億円が手元にあって、1年間でこれを1億150万円にできないのであれば、そもそも経営者失格だ。経営などやらない方がいい」と言い切り、経営者としての資質やお金の捉え方に強い一撃を与える。そのうえで、東京国税局の職員が無許可でアルバイトを行い、確定申告もしていなかった件を取り上げ、「こんなことばかり、国税は組織としてどうなっているのか」と厳しく批判する。さらに、納税者情報を自宅に持ち出したり、私的な目的で検索していた不祥事についても、「税務調査のときに個人情報や資料を見せろと言われるが、そんな調査であれば何でも見せて良いものではない」と、調査権限と個人情報保護の境界に鋭い疑問を投げかけている。



動画の中盤では、「実際に私的な目的で納税者情報を検索していた職員がいた以上、『調査のためだから見せてほしい』という言葉を鵜呑みにしてはいけない」と指摘し、「いくら調査のためと言われても、見せられない資料はきちんと断って良い」と、納税者側のスタンスを明確に示す。また、「こうした職員が1人いるということは、同じ行為をしている人間が他にもいる可能性がある」と組織内部のモラル低下に警鐘を鳴らし、国税組織そのものへの不信感をあらためて言語化している点も印象的である。



一方で内容は事件批判だけでは終わらない。後半では、視聴者から寄せられた実務的な税務・経営相談にテンポ良く回答していく。借入と利息に関する相談では、「利息1.5％などほとんどタダ同然だ。それをもったいないと言うなら、経営者としてかなり危うい」と切り捨て、「1億円を預かって、1年で150万円の利益も出せないのであれば、経営より投資信託に任せた方がまだ良い」と、資本コストとリターンの関係を整理する。経営者は借入金利を恐れるのではなく、「いくら稼げるか」を基準に判断すべきだという姿勢が一貫している。



社宅や経費処理に関するグレーゾーンの相談でも、菅原氏は明快だ。家業の会社で働く家族が社宅を利用しても問題ないかという質問には、「社宅は会社が契約して社員や役員が住む仕組みであり、家族だから否認されるという理屈は成り立たない」とし、社宅として認められる家賃負担の基準や役員・社員で共通する税務上の扱いを簡潔に示す。



福利厚生費やレクリエーション費の扱いに関しても、現場の実務に沿った線引きが示される。スタッフへのお土産について「給与として換算せよ」と指摘された事例を取り上げ、「通常のお土産であれば、わざわざ給与課税する必要はない」としつつ、「ただし高価な物品になれば現物給与として扱われる可能性がある」と注意点を補足する。また、社内ゴルフが経費になるかという相談では、「ゴルフだからダメなのではなく、特定の人だけが利益を受ける形になっているかどうかが問題だ」と整理し、「全員参加のレクリエーションであれば福利厚生費として認められる」と説明している。



こうした相談を通じ、菅原氏が繰り返し指摘するのは「税理士の姿勢」そのものだ。家族の社宅利用やレクリエーション費について、「否認される可能性がある」「目をつけられるかもしれない」とだけ告げる税理士に対し、「納税者が本当に知りたいのは、ルールの範囲でどう実現できるかという“できる方法”だ」と批判する。単にリスクを並べるのではなく、条件や運用方法を示し、実務として成立させる視点が欠かせないという強いメッセージを伝えている。



終盤では、税務調査や節税で迷ったときこそ、別の専門家にセカンドオピニオンを求める重要性にも触れる。1人の税理士の保守的な判断だけに縛られるのではなく、複数の視点を持つことで、自社にとって最適な判断がしやすくなるという考え方だ。国税職員の不祥事から、税務調査での個人情報の扱い方、借入と利息の考え方、社宅や福利厚生の判断基準まで、実務家ならではの具体的な論点が幅広く展開されていく。



本編では、ここで触れた各トピックについて、ニュースの詳細や視聴者の具体的な質問文も紹介されており、文章では伝え切れない温度感や臨場感がより理解しやすい。今回の動画は、国税や税理士の対応に疑問や不安を抱く経営者・個人事業主にとって、極めて参考になる内容である。