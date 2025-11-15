NHK紅白歌合戦の公式インスタグラムが15日までに更新され、初出場を決めた歌手の「会見当日の朝ごはん」を紹介し、反響を呼んでいる。

大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手は14日に発表された。アイナ・ジ・エンド、FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LK、HANAらが初出場。それぞれが会見にも臨んだ。

紅白公式インスタグラムが紹介したところによると、アイナは「梅のおにぎり、シャケのおにぎり」を食べたそう。

M!LKはメンバーそれぞれの個性が反映されており、「いなり寿司8個」の吉田仁人、「シューマイ、チャーハン」の曽野舜太に対し、佐野勇斗は「消えもの(ようかん)」山中柔太朗は「クロワッサンふたくち」だった

圧倒的なカリスマ性が指示されているちゃんみなは「カフェラッテ」との回答だった。

この投稿には「仁くんいきなり寿司って笑」「HANA、YURIだけしっかり食べてて可愛い」「FRUITS ZIPPERみんなで朝マックしたのね」「なんでM!LKは朝からいなり寿司爆食いする奴と二口しか食ってないやつと中華食ってるやつがいるのw」などのコメントが寄せられた。