宇多田ヒカルが、11月26日にリリースする『Mine or Yours』アナログレコード盤にあわせて、バンドル版デジタルアルバムをリリースする。

（関連：Perfume“コールドスリープ”、いきものがかり“放牧宣言”、宇多田ヒカル“人間活動”……活動休止表現に宿る希望）

アナログレコード盤には、オリジナル版「Mine or Yours」と、Yaeji、The Blessed Madonna、Bella Booによる3種のリミックス作品を収録。バンドル版デジタルアルバムには、オリジナル版とそのインストゥルメンタル音源、既発のリミックス音源3種に加え、「Mine or Yours - From THE FIRST TAKE」を初収録する。

また、バンドル版のリリースを記念してプレオーダーキャンペーンが本日よりスタート。11月25日23時59分までのiTunesプレオーダーでMine or Yoursロゴがあしらわれた『オリジナルルーラー』、Pre-add／Pre-saveで待ち受け画面を受け取ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）