スズキ“新”「ジムニー“シエラ”」発表！ “約30万円”値上げ実施＆便利すぎる「ACC」搭載！ 7年目の進化を遂げた新モデルとは

ACC搭載＆「コネクト」にも対応！ シエラが大幅進化

スズキは2025年11月4日、小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」および軽四輪駆動車「ジムニー」の新たな一部改良モデルを発表し、同日より発売すると発表しました。

ジムニーシリーズは、1970年の初代登場以来、本格的なオフローダーとして高い走破性能とコンパクトなボディを両立し、多くのファンに愛されてきました。

一部改良して発売された「ジムニーシエラ」

現行の4代目モデルは2018年7月に登場。機能性を追求したクラシックな直線基調のデザインで、発売から7年近く経過した今も高い人気を維持しています。

シリーズには軽の「ジムニー」のほか、1.5リッターエンジンを搭載する普通車「ジムニーシエラ」、そして海外市場向けとして登場し、2025年1月には日本市場にも投入された5ドア仕様の「ジムニーノマド」がラインナップされています。

全モデルがラダーフレーム構造とリジッドアクスル式サスペンションという伝統の機構を受け継ぎ、あらゆる路面で安定した走行性能を発揮します。

現行ジムニーシエラ（JB74W型）のボディサイズは、全長3,550mm×全幅1,645mm×全高1,730mmです。エンジンにはK15B型 1.5リッター直列4気筒を搭載し、最高出力102PS（75kW）、最大トルク130N・mを発揮します。

トランスミッションは5速MTまたは4速ATが設定され、駆動方式は全車パートタイム4WDを採用しています。燃費（WLTCモード）は、5MT車が15.0km／L、4AT車が13.6km／Lです。

今回の一部仕様変更において、安全運転支援システム「スズキ セーフティ サポート」が大幅に強化されました。衝突被害軽減ブレーキは「デュアルセンサーブレーキサポートII」にアップデートされ、同時に車線逸脱抑制機能が全車に標準装備となりました。

さらに、4速AT車には待望の全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）と、後方誤発進抑制機能が搭載され、高速道路などでの快適性・安全性が向上しています。

加えて、「スズキコネクト」に対応したことも大きな変更点です。これにより、SOSボタンによる緊急通報やスマートフォンのアプリからエアコンなどを遠隔操作できるようになりました。

安全装備や機能が大幅に充実した一方で、価格も大幅に上昇しています。

特に今回の改良による価格上昇は急激で、改良直前（2024年4月）の価格と比較すると、ジムニーシエラ5MTモデルでは、「JL」が196万2400円から227万1500円へと30万9100円（約15.7％）の上昇、「JC」が208万4500円から238万5900円へと約30万1000円（約14.5％）の上昇となりました。

2018年の現行4代目へのフルモデルチェンジ発売時からの累計で見ると、ジムニーシエラの5MTモデルでは、「JL」が176万400円から227万1500円へと約51.1万円の大幅な価格改定となっています。「JC」も192万2400円から238万5900円へと約46.4万円の上昇です。

今回の改良で注目すべき点は、これまで約9.7万円の価格差があったトランスミッションの価格が統一され、ジムニーシエラ、ジムニー（軽）ともに5MT車と4AT車の価格が同一になったことです。これにより、AT車の実質的な値上げ幅は5MT車よりも小さく抑えられています。

現行ジムニーシエラは2018年の登場から約7年が経過し、人気が続く中での大幅な商品力向上となりました。安全装備の充実とスズキコネクト対応は魅力的ですが、大幅な価格上昇が市場にどう受け入れられるか、注目が集まります。