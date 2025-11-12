あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、本鮪（まぐろ）の中とろを大切りで楽しめる「大切り本鮪中とろ」を160円〜（以下、税込み）、新物の天然うにを使った「濃厚うに包み」を180円〜で、11月12日から期間限定で販売します。

【写真】リピート確定！ 豪華すぎる「濃厚うに まぜそば」 シャリより大きい「ジャンボとろサーモン」も！

さらに、同日からサーモンのハラスを使用した「ジャンボとろサーモン」（180円〜）、皮目に近くて脂のりのよい部分が味わえる「びんとろ」（180円〜）、ふっくらとした食感と口の中に広がる穴子の香りと旨みを楽しめる「ふっくら 煮穴子 煮詰めがけ」（360円〜）も販売。サイドメニューでは、ソースやトッピングにもうにを使ったぜいたくな「濃厚うに まぜそば」（460円〜）が登場します。

また、スシローでは同日から、11月21日午後8時からPrime Videoで配信されるAmazon MGMスタジオ製作「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」のコンセプトに合わせた“ゴールデンコンビ”なメニューとして、新商品「カニとエビのグラタン風炙（あぶ）り食べ比べ」（250円〜）と、人気メニューのセット「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」（250円〜）などを発売します。

※価格は店舗によって異なります。

