¥É¥¤¥ÄÈ¯¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ªÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüËÜÆÈ¼«½èÊý¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEucerin(¥æ¡¼¥»¥ê¥ó)¡×¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿·È¯Çä¡£11·î5Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÆÈ¼«½èÊý¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4ÉÊ¤ò¸«¤ë
¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥¤¥ä¥¹¥É¥ë¥Õ¼Ò¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢1971Ç¯¤ËÀßÎ©¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥Ë¥Ù¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥Ù¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À©´ÀºÞ¡Ö8x4(¥¨¥¤¥È¥Õ¥©¡¼)¡×¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤¬º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ä¥¹¥É¥ë¥Õ¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¤ÎÆüËÜÆÈ¼«³«È¯À½ÉÊ¡£È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î´ä粼¾»ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢Äó°Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢É¬¤ºÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£125Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦No.1¤Ë
¥Ð¥¤¥ä¥¹¥É¥ë¥Õ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¡£º£¤«¤é125Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ò¡¢À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¡¢¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¤Ï¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡£ºòÇ¯¡¢À¤³¦¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆ±Õ¤¬Çä¤ì¹Ô¤¹¥Ä´¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢²Ö²¦¤¬¹Ô¤Ã¤¿È©Çº¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö20Âå¤Ï6³ä¶á¤¯¡¢30Âå°Ê¹ß¤Ï9³ä¤¬È©¤Î¿ê¤¨¡¢ÊÑ²½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤µ¡×¡Ö¥¥á¤Î¤Ê¤µ¡×¡Ö¤¿¤ë¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ¤òµó¤²¤ë²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥ê¿¼ÅÙ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖHARI FILLER(¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼)¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈéÉæ²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¡¢³ÑÁØ¿¼Éô¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤Ã¤¿¡È¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¡É¤ØÆ³¤¯¡£
¢£¥¡¼À®Ê¬¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×ºÇ¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ê¤É4ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´4ÉÊ¡£¼çÎÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥»¥é¥à¡×(ËÜÂÎ8800±ß¡¢¤Ä¤±ÂØ¤¨8250±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Õ¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥¥ó¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×(ËÜÂÎ3300±ß¡¢¤Ä¤±ÂØ¤¨3080±ß)¡¢²½¾Ñ±Õ¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡×(ËÜÂÎ4400±ß¡¢¤Ä¤±ÂØ¤¨4180±ß)¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡×(ËÜÂÎ6600±ß¡¢¤Ä¤±ÂØ¤¨6050±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×½ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥¥ó¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡ã¤Õ¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¡ä¡×
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ½é¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Ç¤Õ¤¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÈþÍÆÆ³Æþ±Õ¡£ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÈéÉæ½ÀÆðÀ®Ê¬¡Ö¥¹¥¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¤ä¸·ÁªÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ê¥Ú¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¥ª¥Õ¡×¡ÖÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤¹¡×¡ÖÈ©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢½ÅÁØ²½¤·¤¿³ÑÁØ¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¡¼À®Ê¬¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×¤ò¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥»¥é¥à¡ãÈþÍÆ±Õ¡ä¡×
½ãÅÙ99¡ó¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×¤ò¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÆâºÇ¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¡£¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¤ÏÆ¦²Ê¤Î¿¢Êª¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¥Ó¥æ¡×¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÅ·Á³À®Ê¬¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°À®Ê¬¡Ö¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡×¤È»÷¤¿¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢Äã»É·ã¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×¤Ï¤Õ¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å°Ê³°¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÉÊ¤Ï³ÑÁØ¿¼Éô¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ëÆÈ¼«³«È¯ÈþÍÆÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥¯¥»¥ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤è¤ê¹â¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¡È¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¡É¤ØÆ³¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½Ö»þ¤ËÈ©¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£¸·ÁªÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ê¥Ú¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡ã²½¾Ñ±Õ¡ä¡×
½ãÅÙ99¡ó¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×¡¢ÆÈ¼«³«È¯ÈþÍÆÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥¯¥»¥ë¡×¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ê¥Ú¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÇÛ¹ç¡£¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÆýÇò¤Î²½¾Ñ±Õ¤¬³ÑÁØ¿¼Éô¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤È¤É¤Þ¤ê¡¢È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡ã¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¡×
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥â¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¡£¾åµ2ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½ãÅÙ99¡ó¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ª¡¼¥ëEX¡×¡¢ÆÈ¼«³«È¯ÈþÍÆÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥¯¥»¥ë¡×¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¡Ö¥â¥¤¥¹¥È¥ê¥Ú¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È©¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÑÁØ¿¼Éô¤Þ¤Ç½¸ÃæÊÝ¼¾¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢È©¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£È©¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸¦µæ¤È¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò½Å¤Í¡¢³Î¤«¤Ê¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖHARI FILLER¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥»¥é¥à¡×¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢4ÉÊ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÆþ¸ò¹ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ®Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹á¤ê¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¼«¿®ºî¡£ËÜ¼Á¤òÄÉµá¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÉ¬¤º´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖHARI FILLER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
