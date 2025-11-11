【colorgram×Kビューティー】ジェリー質感が可愛すぎる♡新作グリッター
韓国の人気コスメブランド「colorgram（カラーグラム）」から、ぷるんとしたジェリーの中にきらめきを閉じ込めた「ぷるんジェリービームスティック」が登場！2025年11月21日(金)より全国発売されます。透き通るようなツヤと、光を味方につけるグリッターの輝きで、目もとや鼻筋を上品に演出。ひと塗りで“あざと可愛い”猫顔ルックが完成する、新感覚スティックです♡
ぷるんと弾むジェリー×グリッターの新感覚
ぷるんジェリービームスティック
「ぷるんジェリービームスティック」は、ジェリーの中にきらめきグリッターをぎゅっと閉じ込めたスティック型ハイライト。
肌にのせると軽やかに溶け込み、ガラスのように透き通るツヤをプラスします。ひんやりとした塗り心地でべたつかず、ピタッと密着。
目もとや鼻筋、頬、唇などマルチに使え、光を集めるような立体感を叶えます。指やブラシを使わずに、サッとひと塗りで輝きをオンできる手軽さも魅力です。
8色展開！色ごとに異なる個性を楽しんで
カラーは全8色展開（01・04はオンライン限定）。
爽やかなブルーの輝きが魅力の〈01ブループリン〉、純白にきらめく〈02シルバーラビット〉、太陽のように明るい〈04サニーオレンジ〉など、トーンによって印象が変化します。
特に人気なのは、甘いゴールドが輝く〈07ハニーゴールド〉と、完熟チェリーのような〈08ピンクチェリー〉。どちらもイエベ・ブルベ問わず使える万能カラーです。
価格は1,210円（税込）、容量3gで、持ち運びにもぴったり♡
あざと可愛く輝く、冬のきらめきメイクを
この冬のトレンドは、“自然なツヤ×計算されたきらめき”。
colorgramの「ぷるんジェリービームスティック」は、肌の内側から光を放つようなツヤを叶えながら、さりげなく可愛さをプラスしてくれるアイテムです。
ひと塗りで華やかさと透明感が生まれるから、デイリーメイクにもパーティーメイクにも大活躍♪コンパクトで使いやすいスティック型は、忙しい朝にもぴったり。
あなたの表情に、冬のきらめきを添えてみて。