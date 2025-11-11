“まるで火山”なデカ盛り中華！箱根の穴場グルメに大注目グループも仰天「ヤバいって…」

11月11日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体スペシャルが放送される。

後半の『火曜の良純孝太郎』では、「地元の達人に聞いた！観光客が知らない秋の箱根穴場スペシャル」と題して、芦ノ湖や大涌谷などの有名スポットではなく、地元住民だからこそ知る“ディープな箱根”をたっぷり探訪していく。

旅に出るのは、大注目グループ・ACEesの浮所飛貴と佐藤龍我。スタジオには、ドラマ『ちょっとだけエスパー』に出演する北村匠海、ロケでも活躍している浮所、劇団ひとり、『相棒 season24』に出演中の鈴木砂羽という豪華ゲストが登場する。

◆ACEes浮所＆佐藤が全力リポート！

今回のテーマは、「地元の達人に聞いた！観光客が知らない秋の箱根穴場スペシャル」。

ACEesの浮所飛貴と佐藤龍我が、箱根在住＆箱根を知り尽くす写真家・遠藤桂さんに“秘湯＆グルメ”の穴場スポットを案内してもらう。

“秘湯”ジャンルで佐藤が訪れたのは、箱根駅伝ルートの脇にひっそりとたたずむ、源泉かけ流しの“激アツ温泉”姫の湯。

体験前は「よっしゃ！楽しみ〜」と余裕だった佐藤、湯船に入ったとたん「アッ！熱い！」と思わず悲鳴を上げる。

それもそのはず、ロケ日の湯温は44度。実は、この温泉は地元住民たちの熱い思いから生まれたそう。その思いとは？

◆浮所＆佐藤が箱根の穴場グルメ堪能！

“グルメ”ジャンルでは、ACEesの中でも大食いロケによく参戦する“爆食コンビ”浮所と佐藤が、地元の人々が通う“デカ盛り中華の店”を一緒に堪能する。

この店で2人の度肝を抜いたのは、山のように高く積み上げられた“五目かた焼きそば”。浮所は「なにこれ！ビジュアルのインパクト、ヤバいって…。これはまさに“火山”です！」と仰天しきり。

そんなボリュームたっぷりの中華を味わいながら、浮所と佐藤が互いの関係性を語る場面も。「出会って10年、ずっと一緒なので…」と話す佐藤に、浮所が「友だち以上、ギリ恋人かな」と応じると、佐藤が「いやいや、（恋人）未満でしょ（笑）！」と照れながら否定して…。

観光客が知らない箱根の魅力が詰まった穴場スポットに注目だ。