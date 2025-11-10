この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Ryota「今しか楽しめないことを意識して」─40代以降の人生で大事にしたい7つの選択

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが「【分かれ道】40代以降の人生で意識すべき7つのこと／後悔しない人が実践することとは？」と題し、人生の後半戦でどう生きるべきかを掘り下げた。「私も40歳になって、おおよそ人生の半分ぐらいが過ぎた」と語るRyotaさんは、限られた時間の中で後悔しないための生き方をリスナーに呼びかけた。



まず強調されたのは「他人に時間を使いすぎないということ」。Ryotaさんは「時間は誰だって有限」とした上で、「どうでもいい人に使ってる時間ってもう残ってない」とバッサリ。「特に40過ぎたら誰と付き合うか、同時に誰と付き合わないかを明確にすべき」とも訴える。



また、「自分のやりたいことをやる」ことの重要性も繰り返し説かれた。「やりたいことをやらないと終わっていくんですよ、人生っていうのは」と語り、後回しにするクセを今こそ断ち切るべきと強調。「やりたいことは今の段階で組み込んでおかないと、本当にできなくなります」とアドバイスする。



さらに、他人の意見に左右されず「人の意見で決めすぎない」ことの大切さにも言及。「人生は自己満足の旅」「自分が優先したいことが見えてくる」と述べ、自分の選択に自信を持つよう勧めた。



そして、「そろそろ嫌なことを避けましょう」と提案。「嫌なものをやり続ける人生って、文字通り嫌なことだったなって思う」とし、回避できるストレスにはお金や工夫を惜しまない柔軟さを推奨した。



Ryotaさんは、「お金だけの考えにならない」ことにも警鐘を鳴らす。「お金ばっかりを選択肢の中心にすると、もっと大事なものを失っちゃう」ことを例に挙げ、「本当に大事なのはお金で買えない時間や経験」と本音を明かした。



「健康なうちに行動しましょう」も重要なポイント。身近な人の体調不良を目の当たりにした経験から、「今のうちがチャンス」と、やりたいことリストの作成や即行動の必要性を語った。



最後に「会いたい人に会う」を強調。「会えるうちに会っておかないと、会えなくなったときに後悔する」と自身の実体験を交え、「感謝ができるうちに会って、記憶に残そう」とリスナーへ思いを込めた。



「今この瞬間に何かをやるっていうのが一番早い」と結び、「今しか楽しめないこともある。無駄と思っていたことが、実はかけがえのない時間になる」と哲学的な言葉で、視聴者に“今を生きる”大切さを熱く伝えた。