YouTubeチャンネルで思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が【学校嫌いの子供】4つの特徴とは？不登校と発達障害との驚きの関係も解説！と題し、学校を嫌がる子供の特徴や、不登校へのリスク、親ができるサポート法について語った。



冒頭、道山氏は「お子さんは学校が好きでしょうか？」と問いかけた上で、「本当に楽しみにしている子もいれば、なんとなく乗り気じゃなくて頑張って通っている子もいる」とし、学校嫌いになる子供によく見られる4つの特徴を紹介した。



1つ目は「自分のペースを守りたい子」、2つ目は「人と関わるのが苦手な子」、3つ目は「夜型の生活リズムの子」、4つ目は「勉強が極端に苦手な子」だという。「学校はルールが多い場所なので自分のペースが乱されて辛くなる」や「集団生活より1人が楽な子も増えている」、「夜型の子は朝がつらい」、「勉強が合わず、ひたすら続く授業はしんどく感じる」など、身近な例を挙げわかりやすく説明した。



続けて、「こうした特徴があるからといって、必ずしも不登校になるわけではありませんが、リスクは高まります」とし、親が早期対応する重要性に触れた。



不登校になる根本的な原因として「愛情バロメーターの低下」と「学校でのトラブルやストレス」を例に挙げ、「親御さんの愛情が的確に伝わり、子供の気持ちが満たされていれば、嫌なことがあっても乗り越えられる」と強調。「愛情バロメーターが低くなっている子はちょっとしたことで『もう学校に行きたくない』となりやすい」と警鐘を鳴らした。



発達障害と学校嫌いの関係性にも切り込み、「発達障害の子全員が学校嫌いではない」としつつも、「今の学校の仕組みがADHDやASD、LDの子には合っていない場合が多い」と現状を指摘。「例えばADHDの子にとって45分間座っているのはしんどい」「ASDの子は好きなことだけを熱中して学びたい」「LDの子は黒板の書き写しなどが負担」と、多様な困難を具体的に説明した。



では親はどう対応すべきか。道山氏は「まずは気持ちに共感してあげてほしい」と力説。「『そんなことないよ』とアドバイスや叱るのではなく、まずは『つらいよね』『大変だよね』と共感して寄り添うことが大切」と繰り返し訴えた。そのうえで、「必要なら学校にできる範囲の配慮をお願いしたり、どうしても合わなければフリースクールなど別の手段を検討するのも一つ」と解説。



最後に「対応を間違えると不登校につながることも多い。子供の気持ちに共感、配慮を求め、無理なら別の道を考える。この3点を意識してほしい」と締めくくった。自身の講座案内も紹介しつつ、保護者に寄り添うアドバイザーとしての姿勢が際立つ内容となっていた。