中日・高橋周平内野手が９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改した。今季から２年契約のため、現状維持の年俸６０００万円。今季は６月１１日の楽天戦（楽天モバイル）の守備で走者と交錯し、左腕を痛めて長期離脱となったが「野球人生で一番の大けがだった」と振り返った。

負傷後に患部について詳細が明かされることはなかった。この日初めて「脱臼もして、左肘の内側と外側のじん帯が断裂していた」と告白。医師からは「手術をしないと絶対に治らない」と告げられたという。今季中の復帰は絶望的だったが、自身が「８月くらいには復帰するつもりだった」と保存療法でのリハビリを選択した。９月に２軍戦に出場したが、１軍復帰はかなわないままシーズン終了。「復帰はしたけど、トレーニングができていなかった。今はもうトレーニングができているので大丈夫」と１５年目の来季を見据えた。

「おじいちゃんになって筋肉がなくなったら、またグラグラする状態」と苦笑いで左肘をさすりながら、今後も筋力強化でカバー。「若い人が引っ張らないといけないのは僕も分かるけど、だからといって遠慮はしない」と宣言した。（金額は推定）