【Amazon1位】話題の温活タイツ♡Fabrich裏起毛タイツ

寒さが本格化するこれからの季節、女性たちの間で話題になっているのが「Fabrich（ファブリッチ）」の裏起毛タイツ。発売からわずか1年で累計出荷数18,000個を突破し、Amazonレディースタイツランキングでも1位を獲得した人気アイテムです。おしゃれを楽しみながら温活できると話題のこのタイツ。北海道旅行や真冬のフォーマルシーンでも頼れる、防寒性と美脚を両立した一本をご紹介します。

Amazon1位獲得！累計18,000個突破の実力



Extageが展開するレディースブランド「Fabrich」の裏起毛タイツは、Amazonと楽天市場でタイツ部門1位を獲得。

累計出荷数は18,000個を突破し、寒い季節をおしゃれに楽しみたい女性たちから支持を集めています。

温かさはもちろん、見た目はまるでストッキングのような自然な透け感。足首から先が薄手設計のため、パンプスにもすっきりフィットします。

透け感×防寒性♡マナーシーンにも対応



口コミでは、「真冬の告別式でも使えた」「寒いのにストッキング見えするのが嬉しい」といった声が続出。

黒タイツ特有の重たさを感じさせない透け感デザインで、フォーマルな場にも自然に馴染みます。

さらに、程よい着圧でヒップラインを引き締め、すっきりとしたシルエットを演出。おしゃれもマナーも、どちらも叶える万能タイツです。

気温別で選べる2タイプの厚み



Fabrich裏起毛タイツ

Fabrich裏起毛タイツは、220g（0～15℃対応）と330g（-5～5℃対応）の2種類を展開。暖かさをキープしながら、スタイルや気温に合わせて選べます。

価格は220gが1,799円、330gが1,999円（税込）。どちらもFREEサイズ（対応身長153～175cm）で、カラーはブラックとベージュの2色展開。

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで購入可能です。

冬のおしゃれを支える“温活”の味方♡



おしゃれも防寒も諦めない女性たちの強い味方、「Fabrich裏起毛タイツ」。暖かさ・フィット感・美シルエットを兼ね備え、冬のあらゆるシーンを快適に過ごせる一本です。

冷えが気になる朝やフォーマルな日も、足元から自信とぬくもりをプラスしてくれるはず。あなたの冬コーデに、上品な温活を取り入れてみませんか？