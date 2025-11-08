【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では押しが強いです』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分をアピールしたり誰かの役に立つことが、こんなにも楽しいものかと実感するでしょう。周囲の人達の後ろ向きなことが信じられなくなります。仕事や公の場では雰囲気や立ち振る舞いが、周囲の人達にとって刺激が強い時もあるようです。周囲に馴染むことをしていくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
良くも悪くも空気を読まないでしょう。勢いがいつもより強いです。相手がノリの良い人なら仲良くなれるようですが、合わない人のことは無理矢理掴もうとしないでいましょう。シングルの方は、寡黙な雰囲気の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のことを謙虚に見せて関係をコントロールします。
｜時期｜
11月11日 読みが当たる ／ 11月15日 去る人がいる
｜ラッキーアイテム｜
マグカップ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞