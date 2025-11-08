８日放送のカンテレ・フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜・午前８時半）に、モデルで女優の新川優愛とお笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつが出演。８年前にドラマで共演して以来、「ゆあぽん」「なつぽん」と呼び合う友人だという２人が、埼玉・川越を旅しながら、本音で語り合った。

安藤の相方・カズレーザーは、８月に女優の二階堂ふみと電撃結婚して話題となった。新川から「どのタイミングで教えてもらったのかなと思って」と問われると、安藤は「ロケ直前にＬＩＮＥが来て、『今日の夜あいてますか？』『入籍しますので、ごあいさつよろしいでしょうか？』って」と返答。「手震えて、口より先に手が『ちょ』って打ち込んでて、『ちょっと待って』っていう」と突然の報告に動揺した様子を振り返った。

「汗だくになりながら（呼び出された）そのお店に行って、（カズレーザーの本名の）金子で予約してるのかなと思ったら『二階堂でとってます』って。二階堂って酒しか知らんけど…って脳が処理追いつかなかった。（店に着いたら）お相手がいて、『翔んで埼玉、見ました』とか言って、テンパっちゃって」と、二階堂に会った場面を再現。

「相方の結婚自体うれしすぎたし、舞い上がっちゃてるのに、お相手がすごい方じゃないですか。本日入籍しますって午前中に言ってたから入籍してると思ってたら、（二階堂から）『これから一緒に入籍の場所に行きませんか？』って。だから、入籍に立ち合ったの。人生で一回の大事な時に呼んでくれて、うれしかったなあ」と語った。