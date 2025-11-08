現地時間10月29日、米エンタメ誌『Variety（バラエティ）』が主催し、影響力のある女性たちを表彰するイベント「Power of Women 2025」が米・ロサンゼルスで開催された。受賞者のうち、一際注目を集めたのがシドニー・スウィーニー（28）だ。現地記者が語る。

【写真】ボディラインが“丸出し”に… シルバーのネイキッドドレスでレッドカーペットに現れたスウィーニー。他、泡風呂に入ったスウィーニーが「汚い男子たち」に呼びかける広告なども

「シルバーのネイキッドドレスでレッドカーペットに現れたスウィーニーでしたが、その透け感はボディラインが"丸出し"になるほど。現地で大きな賛否を呼びました。

壇上では〈私たちひとりひとりにそれぞれの戦いがある。"強さ"とは時には目立たないものだが、誰が見ているかによらず、何度でも立ち上がることこそが強さなんだ。縮こまらないで〉とスピーチを披露。大胆で魅力的な装いが"ありのままの自分"を肯定していると称賛が集まった一方で、公の場にそぐわないといった批判の声も上がりました」（現地記者）

スウィーニーは、米ドラマ『ユーフォリア』（2019）や映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）などでブレイク。いくつかの出演作でヌードシーンにも挑み、高い評価を受けるとともに、広く"セックスシンボル"としても認知されてきた。

「彼女のグラマラスなボディとパワフルな女性像は、多くのファンが憧れる対象。反面、性的魅力を押し出すような振る舞いについて慎重な声もあります。

ただ、彼女はファッション誌・Wマガジンのインタビューで『女性の体はとても力強いものだと思う』と語り、ヌードシーンについても『私にはキャラクターの物語を演じる役割があり、必要なことを成し遂げる義務がある』とその姿勢を崩さない意思を表明しています」（同前）

スウィーニーは、時代を牽引する女優の1人だ。アメリカでは数々の企業広告にも登場しており、その社会的な影響力は絶大だという。

「今年8月には、ジーンズブランド『アメリカンイーグル』がキャンペーン『Great Jeans』に起用。"シドニー・スウィーニーは素晴らしいジーンズを持っている"というキャッチコピーが"genes（遺伝子）"と"jeans（ジーンズ）"を掛けた言葉遊びであるとして『優生学的だ』との批判が集中、大炎上しました。その一方で、米トランプ大統領がこのキャンペーンを称賛したこともあり、同ブランドの株価は一時20％以上の急騰。ジーンズも飛ぶように売れたようです」（同前）

「使用済みのお風呂の水」を使った石けんが即完売

昨年には、男性用石けんブランド「ドクター・スクワッチ」の広告に起用。泡風呂に入ったスウィーニーが「ハロー。汚い男子たちは気になるでしょう、私のボディ……ウォッシュが」と呼びかけるCMが注目を集めた。

「そのCMは思いもよらぬ反響を呼ぶことに。同ブランドのインスタグラムによると、放映後に〈その泡風呂の残り湯はどうしたの？〉〈その残り湯を売ってくれないか？〉とのコメントが相次ぎ、これに着目した同ブランドは、CM撮影で入浴した"残り湯"を使用したとされる特別な石けんを開発することを決定。スウィーニーも『やろう』と快諾したそうです」（同前）

全5000個で限定販売された"残り湯石けん"は、発売前に激しい論争を巻き起こしたが、結果的に数秒で即完売。現地メディアによると、発売開始後にサイトにアクセスが殺到。決済待ちの予想時間が一時250分にも及ぶほどの争奪戦になったという。

ネットでは、〈売れるために必死すぎ〉〈過度なセクシーアピールは逆効果だ〉との批判もあるなか、軸がブレることなく猛進し続けるスウィーニー。今後も彼女の言動には、さまざまな意味で注目が集まることだろう──。