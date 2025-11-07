年末の大掃除は、寒さや忙しさであと回しになりがち。気づけば冷蔵庫や冷凍庫、レンジの中、シンクまわりが汚れたまま…という方も多いはず。そこで今回は、クリンネスト1級の資格をもち、整理収納アドバイザーとしても活躍するあゆみさんに、「11月に整える」キッチン掃除のコツを伺いました。年末は「簡単にふくだけでスッキリ！」という状態で迎えることができますよ。

1：冷蔵庫の棚・野菜室のゴミを取り除く

冷蔵庫の中は、毎日使っているのに掃除に関しては意外と見落としがちな場所です。棚や引き出しは取り外して中性洗剤で洗い、水気をしっかりとふき取っておきましょう。

野菜室の底には気づかないうちに野菜のクズやかけらがたまっています。中のものを全部だして、ゴミを取り除きます。

そのままにしてしまうと雑菌が繁殖しやすくなるので、最後にアルコールスプレーでさっとふくと、すっきり清潔に。11月にリセットすることで年末は軽くふくだけでOK！ 大掃除の負担もぐっと減ります。

冷蔵庫をあけたときの気持ちよさは、毎日の食事づくりにも自然と影響します。

2：冷凍庫の中を見直して、期限ぎれは捨てる

寒い時期は、冷凍庫整理にぴったりのタイミングです。まずは中身をすべて取り出し、賞味期限をひとつずつ確認。使わないものや古くなったものは思いきって処分しましょう。

残す食材は種類ごとにまとめ、袋や容器にラベルをはるとさらに分かりやすくなります。また、古いものは手前、新しいものは奥に置くことで、食材を無駄にすることを防げます。

11月のうちにスペースをしっかり確保しておけば、年末の買い出し時に「冷凍庫がいっぱいで入らない！」というストレスも回避できます。さらに、整った冷凍庫は料理の準備がスムーズになり、どの食材を使うか迷う時間も減ります。早めのひと手間で、忙しい年末をラクに乗りきっていきましょう。

3：電子レンジの中を重曹水でふく

電子レンジは、汚れがこびりつく前に手入れをするのがコツです。

耐熱容器（マグカップか耐熱ボウルなど）に水200mLと重曹小さじ１（約5ｇ）を入れて2〜3分加熱すると、蒸気で庫内の汚れが浮き上がり、布でサッとふくだけでピカピカに。

手順も簡単で、今のうちに落としておけば年末に苦労することはありません。掃除をするときは、以下のポイントに注意してくださいね。

・蒸気が熱いのでやけどには十分注意

・がんこな汚れは、加熱後に数分そのまま蒸気で蒸らすと落ちやすくなる

・容器は耐熱ガラスや陶器がおすすめ

4：シンクの中と水栓の水アカをクエン酸で分解

シンクの中は、排水口周りや縁、角など、水アカがたまりやすい場所です。白っぽい水アカはこびりつきやすく、放っておくと落としにくくなります。

そこで便利なのが市販のクエン酸スプレーです。クエン酸は水アカをやわらかくして落としやすくしてくれるので、シンク掃除にぴったりです。

使い方は簡単。古布やキッチンペーパーにクエン酸スプレーをたっぷり吹きかけて汚れが気になる部分にかぶせ、その上からラップをして、10〜15分ほど置きます。その後ふくだけで、こびりついた汚れもきれいになります。がんこな汚れは、軽くこするとさらに落ちやすくなります。

水栓の周りも同じようにスプレーを使いましょう。蛇口まわりは水がはねやすく、水アカが残りやすい部分です。吹きかけて布でふくだけで、シンク本体と同じようにピカピカになりますよ。

11月にこのひと手間を加えておくことで、普段の汚れを早めにリセットでき、年末は最小限の手間でシンクと水栓のきれいを保てます。忙しい年末はサッとふくだけでOK。すぐにピカピカになり、気持ちよく新年を迎えられますよ。

※クエン酸など酸性の洗剤は、塩素系の漂白剤やカビ取り剤など「混ぜるな危険」の表示がある洗剤と混ざると有毒ガスが発生します。混ぜるのはもちろん、直後に使うのも避けてください。

※記事内で紹介している洗剤のなかには、建材や設備機器、家具によっては使用できないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取り扱い説明書、また洗剤の注意書きを確認してから使用してください