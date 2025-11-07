『名探偵コナン』1181話 “ブチ” と名乗る男からの情報提供
アニメ『名探偵コナン』の1181話「ブチの恩返し」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1181話話のあらすじはこちら。
＜1181話「ブチの恩返し」＞
高木刑事に届いたのは、 ”ブチ” と名乗る男からの「恩返しに情報提供したい」という謎の連絡。コナンと小五郎と共に指定された公園へ向かうが、そこで待っていたのは岩淵克也の遺体だった。名前から被害者が ”ブチ” だと思われたが、高木刑事は顔を見ても記憶が曖昧。さらに遺体からは、強盗計画が記されたメモが発見される。不可解な状況の中、残されたメモを頼りに、強盗を未然に阻止すべく宝石店で張り込みを開始するが……。
＞＞＞『名探偵コナン』1181話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1181話「ブチの恩返し」＞
高木刑事に届いたのは、 ”ブチ” と名乗る男からの「恩返しに情報提供したい」という謎の連絡。コナンと小五郎と共に指定された公園へ向かうが、そこで待っていたのは岩淵克也の遺体だった。名前から被害者が ”ブチ” だと思われたが、高木刑事は顔を見ても記憶が曖昧。さらに遺体からは、強盗計画が記されたメモが発見される。不可解な状況の中、残されたメモを頼りに、強盗を未然に阻止すべく宝石店で張り込みを開始するが……。
＞＞＞『名探偵コナン』1181話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996