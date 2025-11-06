7-61で完敗、エディージャパンが学ぶものは何か

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）率いるラグビー日本代表は、11月1日にロンドン・ウェンブリーで行われた「リポビタンDツアー2025」第1戦で、世界ランキング1位の南アフリカ代表スプリングボクスに7-61と完敗した。同じイングランドで10年前に起こした世紀の番狂わせ「ブライトンの奇跡」から10年。現在のランク13位から2年後に近づくワールドカップ（W杯）オーストラリア大会へ転機となる快挙の再現を狙ったが、世界最強チームに格差を見せつけられた。世界最強チームからの強烈なパンチから、日本が学ぶものは何か。選手、指揮官の言葉から課題が浮かび上がる。（取材・文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

サッカーの聖地を舞台にした10年前の再現は、開始直後に吹き飛ばされた。キックオフから4分にゴール前ラインアウトからモールを押し込まれてあっさりと先制を許すと、9分後に次世代の世界最高最強の司令塔と注目されるSOサシャ・ファインバーグ＝ムンゴメズルがその才能を早くもトップギアに上げた。日本の不用意なパントからカウンターを仕掛けられ、ゴール前へ蹴り上げたキックを自ら強引に奪い取ってトライをマーク。18分には、右展開でパワーとスピードを駆使して防御を切り裂き連続トライ。この最高クラスの個人技に怯まされるように、桜の戦士たちは深緑のジャージーの重圧を受け続けた。

「タフな試合となってしまいました。キーになるエリアでほとんど劣勢になっていて、ボールを取っても非常にネガティブな状況で使わざるを得ないことになり、自分たちの展開に持ち込めなかった。今回の試合で、南アフリカと日本の差が明らかになったと思う。この差を自覚することが大事で、次のアイルランドへ向けて気持ちを奮い立たせていきたい」

勝負師エディーの話しぶりも、いつもの勝ち気さがかき消されていた。淡々と振り返る衝撃の80分間は、キック、組織の連携と全てに地力の差を見せつけられた。中でも世界王者から受けた最大のメッセージ、つまり最大の課題が浮き彫りになった。メンバーで唯一“2015年”を知るNo8リーチマイケル（東芝ブレイブルーパス東京）に試合後、「最大の学びは何か」とぶつけてみた。

「マイボールを継続するために、ボールキャリアがもうちょっと立ってファイトしたり、ブレークダウンの（サポート選手の）寄りの速さだったり……あとはハイボール。ここはやはり課題ですね」

HC、キャプテンによる会見も含めて、試合後に話を聴けたのは7人。その全てが口にしたのが「キック」「ハイボール」という言葉だった。それほどまでにインパクトのある敗因だった。

ゲームを振り返っても、冒頭に紹介した開始13分のファインバーグ＝ムンゴメズルのトライを筆頭に、三菱重工相模原ダイナボアーズから代表に復帰したWTBカートリー・アレンゼの後半18分、27分の連続トライもキックカウンターから許した。キックコンテスト、ルーズボールへの反応でキックが危険だったにも関わらず、終了直前にもキックを選び、横浜キヤノンイーグルスでプレーするCTBジェシー・クリエルに仕留められた。

高さ、コントロール、どんな回転をかけるかというキック自体の質にも大差を見せつけられたが、相手キックをキャッチした後の反応や判断、周囲がどうサポートしていくかという、いかに有効なアタックに繋げるかという考え方自体にも格差を感じさせたトライが積み上げられた。

わずか「5m」が勝敗に大きく影響

キックコンテストの“格差”については、試合2日後にダブリンで取材に応じたSH福田健太（東京サントリーサンゴリアス）がこう指摘した。

「試合の後に9番（SH）だけのミーティングをしたんです。基本的にハイパントは18m、20m先に落とすことを練習していますが、南アフリカは短めで15mくらいに蹴って来た。この距離だと、チェイサー（ボールを追う選手）はPRだったり、密集周辺の選手もジョギング程度の走りでも行けるところに落として、WTBが競り合いでタップしたところに多くの選手がいる状況が見られた。なのでミーティングでは、キックはもう少し短くていいんじゃないかと話し合った」

キックからのファンブルボールを、日本より南アフリカが確保出来ていたのは、反応や立ち位置も影響した一方で。キックの落とす位置が差を生んでいたのだ。勿論、これが全ての敗因ではないものの、わずか「5m」が勝敗に大きく影響していた。福田の分析が続く。

「今までのセオリーなら20mくらい、4秒（キックの落下時間）がいいキックだったが、9番のキックに求められる距離が変わってきている。自分たちでクリーンにキャッチ出来ればベストですが、南アフリカ戦で学べたのは、タップされたりする中でより多くの選手がどこに転がるか分からない楕円球を予測しながら、チェイスすることが大事になってくるということだと思います」

これは、代表メンバー個々の能力や判断力だけではなく、日本ラグビーに突き付けられた“宿題”と考えるべきだろう。エディーの言葉だ。

「空中戦は完全にやられてしまった。完敗です。日本国内では、そういうキックを使ってコンテストするプレーがあまり行われていない。それが、このゲームで顕著に表れてしまった。スキルだけじゃなくて、戦術面でもまだ未熟なところがある。でも、そこをやり続けなければいけない。南アフリカはキックの競り合い、精度も高いし、ずば抜けたスキルを持っている。そこに、こうやって経験を積み重ねることで、チームも選手個人も進化していかなければいけない」

国内のラグビーに目を向ければ、スタイルの差はあれ、どのチームもキックよりもボールを動かしトライを目指すスタイルでファンを楽しませている。こんなラグビースタイルが定着、成熟して、ゲームが成立し、選手も観客も求めている現実を考えれば「何が悪いんだ」という疑問もあるだろう。

世界でも、日本と対戦したどの相手も、外国から来た選手、チームも日本のアップテンポでボールを展開するラグビーを称賛している。ボールを素早く、パスで動かしていくラグビースタイルに文句をつける声は、取材をしていてもほとんど聞くことはない。だが、その一方で冷静に日本以外のチームを見渡せば、事はそう安易な話ではないことも分かる。日本のラグビーは、理想論で考えれば「いいラグビー」という評価だろう。

だが現実論、つまり勝負に勝つために必要な戦術、ラグビースタイルという観点から見れば、日本流が「正解」だと考えている国（チーム）は世界でも少ない。「いいラグビー」と「勝てるラグビー」は別物だ。それは、ワールドカップで8強に進むようなチームのラグビースタイルを見れば答えが出ている。

勿論、自分たちのテンポを掴み、相手ギャップを創り出せれば、日本のようなオープン展開からアウトサイドBKがトライを決めるチームはある。だが、どのチームもそこまでのプロセスではフィジカルバトルで優位に立ち、日本に突き付けられたハイボールのコンテストを制して、ようやくチャンスボールを手にしてトライに結び付けている。肉弾戦のようなゲームはラグビーが生まれた時からこの競技の基本だ。

日本と世界との断層「あまり日本でやらないゲームスタイルだった」

その一方で、キックを陣地取りや自陣からの脱出だけではなく、アタックの術として構築・熟成させてきた、つまりトレンドになったのはW杯で区切れば、この2大会程度の歴史と言っていいだろう。日本代表も2016年に就任したジェイミー・ジョセフHCが攻撃的なキックを導入している。そのトレンドを最も効果的に使っているのが、日本を粉砕した南アフリカだということは過去2度のW杯と現在の世界ランクが証明している。

世界王者相手に唯一のトライをPKからの速攻で奪ったFB矢崎由高（早稲田大3年）が、この試合の難しさを語っている。

「ハイボールでのキックゲームになるのは予想していた。全員でそこに対してしっかりカバーしていこうと話していました。そこのフィジカルのところと、マイボールをキープ出来なかったところで反則が続いてしまい、結果的にモールでトライされていた」

5mの差と同時に、さらに長いキックからでも、日本でも活躍するFBチェスリン・コルビ（東京SG）、この試合のMVPに選ばれたWTBカートリー・アレンゼら快足ランナーに縦横に走られた。本来のFW（バックロー）ではなくWTBで途中出場したティアナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）のコメントが、日本と世界との断層をよく物語っている。

「今日の試合は、あまり日本でやらないゲームスタイルだった。なので、どうやって日本がキックの多い試合に対して対応出来るかというのが一番キーでしたね。リーグワンではどのチームも（ボールを持って）アタックしたがるし面白いラグビーをしていますが、そうだとやはりこういうワールドクラスのチームにこのようなゲームプランをされてしまいます。あまり経験しないスキルを、もっと成長させていかないといけないと思います」

日本がキックカウンターから何度も攻撃を受けながらも、後半39分にも再びキックを上げて、カウンターによるトライを許している。リーチは「後半はボールを持ってアタックしたほうが良かったかなという思いもあった。空中戦で負けているし……。それもチームの学びでしょう。若いし、経験も少ないチーム。プレーの選択肢の判断のところは、チームとして見直していきたい」と語ったが、どんなプレーを戦況の中で選んでいくかという大きな宿題も突き付けられた。

勿論、キック処理の差だけでこれほどの大敗になったわけではない。1個1個の接点でのフィジカルコンテストでは重圧を受け続けた。タックル自体も日本の成功82％は巨漢揃いのスプリングボクス相手に酷い数字ではなかったが、その回数がほぼ同じだった中での勝者の92％には差をつけられた。

福田と共に試合2日後に取材に応じたPR為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）も「接点の強さを一番感じました。（途中出場して）最初の相手のタックルで僕のマウスピースが反応してしまったが、初めてのことでフィジカルの強さを感じた。日本でプレーする選手もリーグワンの時よりも2倍くらい強いんじゃないかと思いました」と振り返る。為房が話したマウスピースは、代表戦やリーグワンでも適用される脳への衝撃を測るために埋め込まれたセンサーが、あまりの衝撃でアラートを発信したことを物語っている。

数値をみても、地域支配率で日本の42％対58％、ボール保持率46％対54％とスコアほどの極端な差がない中で、22mライン突破回数では日本の5に対して勝者は17と3倍以上の差がついている。攻めても得点圏に入れない日本と、着実にスコアチャンスを創り出した南アフリカの差は明白だった。

「5mの差」以外にもあった南アの強さ「国を背負っているプライド」

MVPはアレンゼだったが、ピッチ上でのパフォーマンスを現地で目の当たりにした印象では、やはり序盤の連続トライでチームに勢いをもたらしたSOファインバーグ＝ムンゴメズルの個人技で、日本が浮足立ち主導権を握れなかったようにみえた。トップクラスの選手が並ぶ中でも一際異彩を放つ司令塔が、2027年へ向けた強豪国の凌ぎ合いの中でも、さらに絶対的な存在に成長する期待感は高まるばかりだが、日本代表にとっては、この10番の先発が勝負に大きく影響した一方で、ティア1各国とのテストマッチが増える中でも、真に最高レベルの選手と直接ゲームが出来たことは今後に生かしていく収穫でもあるだろう。

「5mの差」を指摘した福田だが、メンタル面や選手の試合に臨む姿勢での南アフリカの強さも観察している。

「実際にリーグワンで一緒にプレーする選手が緑のジャージーでプレーする中で、すごく国を背負っているプライドを感じました。ベンチで見ていると、交代で下がって来た南アフリカの選手たちは、他のチームなら仕事を終えて後は観戦しているだけですが、皆ベンチで一体になってプレーしている選手たちを大声で叫んで応援し続けていた。チームの一体感の強さを感じましたね。そこからプライドをすごく感じました。ゲームに出ても出ていなくても、常に全員で戦っている」

戦術、フィジカル、スキルなどピッチ上での格差と共に、メンタル面、代表としてテストマッチに臨む姿勢や誇りという面でも、世界最高峰、そして最先端を見せつけられた80分。先発15人の総キャップ300ほどの選手たちが、世界ランク1位への大敗からどれだけの学びを得られるのか。1週間での“返済”は容易ではないが、世界3位アイルランドが待ち受ける今週末の戦いぶりをダブリンで見届けたい。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。