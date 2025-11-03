ドジャースがワールドシリーズ連覇

米大リーグ・ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを通算4勝3敗で制し、2年連続の世界一に輝いた。1日（日本時間2日）の第7戦では、死球をきっかけに両軍が一触即発に。監督や選手がグラウンドになだれ込む中、佐々木朗希投手の姿がネットで注目を集めていた。

両軍が一触即発となったのは第7戦の4回だった。ドジャースのロブレスキーがブルージェイズのヒメネスに死球を与え、監督やナインがグラウンドでもみ合う事態になると、ブルペンからやや遅れて佐々木も出てきた。

球場が騒然となる中、上着のファスナーを上げながら乱闘寸前の修羅場を目指す背番号11。Xでも、その姿に大きな注目が集まった。

「戦力にならなそうで可愛いWWWWWW」

「全く試合出てないのにバズってる佐々木おもろいw」

「乱闘止めに行く佐々木朗希おもろすぎる」

「とりあえず行かなあかん的な感じ好き」

「冬に急に『買い物手伝え』って言われて外出する時こんな感じ」

「早く行かないと先生に怒られる！！って生徒みたい」

佐々木は5月に右肩インピジメント症候群により負傷者リスト入りし、9月下旬にリリーフで復帰。ポストシーズンでは守護神として3セーブを挙げ、防御率0.84と奮闘した。



（THE ANSWER編集部）