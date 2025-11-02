韓国発FOLNUAの最新コレクションが関西上陸！秋を彩る上質バッグとアパレル

クラシックな美しさにモダンな感性を融合させた、韓国発のバッグ＆ファッションブランド「FOLNUA（フォルニュア）」。その2025 Pre Fallコレクション『Amber Prelude』が、関西初となるポップアップストアとして阪急うめだ本店に登場します。上質な素材とシルエットで仕立てられたバッグやアパレルが勢ぞろい。期間中は日本限定カラーや大阪限定アイテムも登場し、特別なプレゼント企画も実施♡

秋色が香る「Amber Prelude」コレクション



【日本限定カラー】ミニバトーバッグ

アントスバッグ

カノエバッグ

スパンコールハーフツイードジャケット

タータンチェックロングスカート

2025 Pre Fall Collection『Amber Prelude』は、秋の深みを感じさせる色合いと、ミニマルながら存在感のあるデザインが特徴。

【日本限定カラー】の「ミニバトーバッグ（サンドベージュ）」は税込31,900円、人気の「アントスバッグ（ブラック）」は税込39,600円、

さらに「カノエバッグ（ブラック）」は税込28,900円で登場。

バッグのほか、スパンコールハーフツイードジャケット（税込23,900円）やタータンチェックロングスカート（税込15,900円）など、ファッションアイテムも充実しています。

【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売

関西初ポップアップで限定アイテムも♡



【大阪限定カラー】クラシックロゴボールキャップ

今回の阪急うめだ本店でのポップアップでは、初となるアパレル展開に加え、大阪限定カラーの「クラシックロゴボールキャップ（ワイン）」税込5,500円も販売。

デュールウールソックス

プチコインポシェ

オリジナルフォーリーキーリング

さらに、20,000円以上の購入でデュールウールソックス、35,000円以上で日本限定カラーのプチコインポシェがもらえる特典も。

購入者限定の“ガチャガチャイベント”では、オリジナルフォーリーキーリングなどの豪華アイテムが当たるチャンスも楽しめます。

関西の街でFOLNUAの世界観に浸って



ポップアップストアは阪急うめだ本店4階「イットコンテンポラリー」にて、2025年11月5日(水)～11月11日(火)の期間限定で開催。

営業時間は10:00～20:00（最終日は18:00まで）。来場者には数量限定ステッカーのプレゼントも。クラシックとモダンが交差するFOLNUAの世界観を、関西で体感できる貴重な機会です。

時を超えて愛される、FOLNUAの魅力



FOLNUAのアイテムは、トレンドを取り入れながらも、時を経ても色褪せない普遍的な美しさを持っています。

ひとつひとつに宿る上質な質感と丁寧なデザインは、手にするたびに特別な気分を運んでくれるはず。

この秋は、クラシックな装いにモダンなエッセンスを添えて、自分らしいスタイルを見つけてみて。阪急うめだ本店で、FOLNUAの新しい季節を感じてみませんか？♡