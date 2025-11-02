ピラミッドより前に文明が？ 古代エジプトのはじまりとは？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

古代エジプトの歴史は3000年！

ファラオやピラミッド以前から

古代エジプトといえば、ファラオが国を治め、砂漠にそびえる巨大なピラミッドや、列柱が続く厳かな神殿を思い浮かべる人が多いでしょう。

しかしそれ以前に、ナイル川流域には人々が定住し、農耕と牧畜を行っていました。王朝が始まる前、紀元前4500年頃から紀元前3000年頃までは「先王朝時代」と呼ばれます。この頃の墓地では、墓の大きさが異なったり、副葬品の量や質の違いがしだいに顕著となっており、すでに社会階層が分かれていたことがわかります。

紀元前3世紀初めの神官マネトは、エジプトの歴史を「神々」「半神半人の王」「人間の王」による三つの支配の時代に分け、そして紀元前3000年頃から始まった「人間の王」による支配の時代を31の王朝に区分しました。この王朝時代が始まると、ファラオが登場し、ピラミッドが建設され、太陽神ラーの信仰が始まります。

王朝時代は、左表のように初期王朝から末期王朝に分けられ、それぞれの前に「中間期」という時代があります。中間期とは、複数の王朝が並列し、国が分裂していた時期のことです。古代エジプトではこの分裂と統一が何度も繰り返されました。

末期王朝時代は、アレクサンドロス大王のエジプト遠征によって終わり、プトレマイオス朝を経て、ローマ支配の時代へと移っていきました。

古代エジプト略年表（先王朝時代から）

先王朝時代

● B.C.4500頃～：定住し、農耕・牧畜を行う

● B.C.3200頃～：「サソリ1世」／社会の複雑化が進展、ヒエログリフの発明

初期王朝時代（第1～第2王朝）

● B.C.3000頃～：ナルメル王／上下エジプト統一（首都メンフィス）

古王国時代（第3～第6王朝）

● B.C.2686頃～：ジェセル王／ピラミッド建設始まる（首都メンフィス）

● B.C.2613頃～：スネフェル王／太陽神ラーの信仰

● B.C.2589頃～：クフ王／大ピラミッド建設

● B.C.2321頃～：ベビ1世／地方勢力の台頭

第1中間期（第7～第10王朝）

● B.C.2160頃～：ケティ3世／ヘラクレオポリスとテーベの対立

中王国時代（第11～第14王朝）

● B.C.2055頃～：メンチュヘテプ2世／エジプト再統一（首都テーベ）

● B.C.1985頃～：アメンエムハト1世／遷都（ファイユーム付近）

● B.C.1956頃～：センウセレト1世／シナイ銅山開発

● B.C.1870頃～：センウセレト3世／支配地域の拡大

● B.C.1831頃～：アメンエムハト3世／ファイユーム開拓

● B.C.1773頃～：短期的に多くの王／王権の弱体化

第2中間期（第15～第17王朝）

● B.C.1650頃～：セケルヘル／「ヒクソス」による異民族王朝樹立

新王国時代（第18～第20王朝）

● B.C.1550頃～：イアフメス／国内統一（首都テーベ）

● B.C.1479頃～：トトメス3世／対外進出 領土拡大

● B.C.1390頃～：アメンヘテプ3世／古代エジプトの最盛期

● B.C.1352頃～：アメンヘテプ4世／宗教改革、アマルナへ遷都

● B.C.1336頃～：ツタンカーメン／アメン神信仰復興

● B.C.1279頃～：ラメセス2世／カデシュの戦い

● B.C.1184頃～：ラメセス3世／「海の民」撃退、世界最古のストライキ

第3中間期（第21～第25王朝）

● B.C.945頃～：シェションク1世／複数権力の乱立 国土分割

末期王朝時代（第26～第31王朝）

● B.C.664～：ブサメテク1世／サイス王朝成立、伝統復古

● B.C.525～：カンビュセス／ペルシア支配の始まり

● B.C.404～：アミルタイオス／ペルシア支配に対する反乱成功

● B.C.399～：ネフェリテス1世／エジプト人による王朝の復興目指す

● B.C.332～：アレクサンドロス大王／ペルシアからの解放、マケドニア王朝確立

プトレマイオス朝時代

● B.C.305～：プトレマイオス1世／ロゼッタ・ストーン建立

● B.C. 51～：クレオパトラ7世／クレオパトラ7世の死でプトレマイオス朝が終わり、ローマの属州に

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著：河合 望（エジプト学者・考古学者／筑波大学人文社会系教授）