人気ポイ活YouTuber・ネコ山氏が、自身のチャンネルで「楽天カードの罠が発覚wwww JCBカード作成で5000p貰えるぞ」というタイトルの動画を公開。話題の楽天カードJCBブランド2枚目作成＆1万円利用で5,000ポイントがもらえるキャンペーンに潜む“罠”を独自の視点で解説した。



動画冒頭、ネコ山氏は「楽天カードのキャンペーンですよ。おれおれおれ。ちょっと前に動画作ってなかった。違うんすよ。別のキャンペーンがまた来たんですよ」と語り、新キャンペーンの攻略方法と注意点を分かりやすく紹介。今回のキャンペーンについて「1万円使って5,000円ですよ。50%還元ですよ。さらにこの1万円も現金化すればいいですからね。5,000円ただ乗りってことですよ」と一見お得な内容であることを強調する一方、「いやー、攻略失敗したー！ってなっちゃうかもしんないね。攻略される方はね、しっかり確認してください」と失敗を招きやすいポイントにも注意を促した。



特に今回の注目点は、「チャージ系は全滅、何に充てても対象外」という独自情報だ。ネコ山氏は「決済サービスへのチャージ分。チャージダメなんですよ。具体的にはね、ワオン・ナナコ・ファミペ・auペイ・キャッシュもダメです。ANAペイもJALペイもEDYもダメですよ。もうチャージは全滅なんですよ」と熱弁。そのため、「今回のキャンペーンはやめだー。そういう人まだ早いですよ。これどうですか、クレカ積み立てですよ。クレカ積み立てはポイントもらえますからね」と、現金化や商品券購入による“裏技”は通用せず、楽天証券のクレカ積立等、確実にポイントをもらえるルートを推奨した。



注意点や攻略法としては、「失敗する人は多分エントリー忘れですよ。まずは必ずエントリーしてくださいね」と何度もエントリーの徹底を強調。さらに「今回も難しくないですよね」としつつも、「1人1回しか攻略ができないってことみたいっす。まあまあまあ、しゃーないっすね。一度得してますからね」と、過去に2枚目カード発行経験がある人は対象外となることにも言及した。



視聴者からのコメントにも丁寧に回答するネコ山氏は、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と締めくくり、視聴者へ今後も役立つ情報発信を約束した。