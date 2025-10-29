シンプルだけど地味じゃない「得するポイントがある」1万円台以下で可愛いGapの服

シンプルに使える「シンプル以上のデザイン」

ありきたりじゃない、スタイルがよく見える、着回し力も高い…etc スタンダードなアイテムにこそ求めたい実力をそなえつつ、見た目もプライスも可愛いから手にとりやすい、「メリットの多いGap」の服をひとまとめにしてお届け。







シワを気にしなくていい「ガーゼ素材」

ベージュシャツ／Gap 黒プリーツスカート／någonstans ゴールドイヤリング／アビステ 黒バッグ／ROH SEOUL ミュール／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）



肌あたりがいいうえ、すでにそなわったシワ加工により手入れもラクな１枚。左胸のポケットが、そでまでゆったりとした形のぼやけを防ぐさりげないアクセントに。穏やかな品がそなわる、薄づきのベージュは重たく見えずいまの季節にもぴったり。







「気張って見えない」やわらかいデニムジャケット&ミニ

デニムジャケット（オンライン限定）、デニムミニスカート／ともにGap 中に着たタートルネックトップス／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） バッグ／&MyuQ for green label relaxing（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店） ロングブーツ／ギャルリー･ヴィー（ギャルリー･ヴィー 丸の内店）



デニムとは思えないほど、とろっと縦落ち感のあるセットアップ。ジャケットは、Gジャンで気になる素材特有の重さやかたさがないから、シャツ感覚で手にとりやすく手持ちの服にもなじみやすい。スカートはデニムパンツをそのまま短くしたようなデザイン。ひかえめなウォッシュ加工がミニでも幼く見えないポイント。













（コーディネートのプライスなど詳細）

【全13アイテムの一覧】≫「得するポイントがある」シンプルだけど地味じゃない「1万円台以下で可愛い」Gapの服