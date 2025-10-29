この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「【保存版】人生の後悔ポイントがこれだ！90代の人も言う『やった方がいいこと』7選」と題した動画を公開。自身の経験や高齢者との対話をもとに、人生の終盤で多くの人が口にする“後悔しないためにやるべきこと”を熱く語った。



動画は「皆さんは人生でどういうことをしなかったから後悔するのか、ある程度共通点があるんですね」と切り出すRyota氏の言葉からスタート。特に「今、思うようにいかない」「このままでいいのか」と感じている人に向けて、「役に立つことをお話ししますので、最後までお聞きいただければ」と語りかけた。



まず1つ目は「会いたい人に会う」こと。「私たちのこの人間関係って、いつどこで何があるかわからないわけですよ。年々忙しくなる中で『あの人と会っておけばよかった』と思った時には、もう遅い場合もある」とその重要性を強調し、しばらく会っていない友人や家族に会う大切さを説いた。



2つ目は「行きたい場所に行く」こと。高齢者と話す機会の多いRyota氏は、「足腰が弱り行けなくなってから後悔する人が本当に多い」としつつ、「やっぱり早めにいろんなところに行けば、そこでの体験が生まれる」と体験の価値を熱弁。「行くならいつまでに行くかを決めて、先延ばししないことが大切」とアドバイスした。



さらに「今しかできないことをする」、「夢や憧れに向かう」ことも挙げ、「結局、やりたいことは“できなくなる前”にやるべき。言い訳をしていると、どんどんできなくなる」と力説。「夢って丸バツじゃなくて“やっただけラッキー、やっただけ楽しい”という感覚で挑戦してみて」とエールを送った。



続けて、「仕事ばかりにならない」も大切だと語り、「90代の方も言っていたのですが、亡くなるときに一番お金を持っている人が多い。結局使えずに終わるので、人生の時間を大事にすべき」と投げかけた。また「身近な人を大切にする」ことの重要性も説き、「信頼や思い出は一度失えば戻らない。大切な人にこそ、自分の時間を使って」と語った。



そして最後に「感情が動く体験をする」ことを挙げ、「私たちに最後残るのは記憶。感情を揺さぶられる体験が人生を彩り、後悔を減らしてくれる」と語った。「家と会社の往復では感情は動かない。外に出て、旅行やアーティストのライブなど、“体験”にこそ時間とお金を使ってほしい」と訴えた。



動画の締めくくりでは「全部を我慢、全部を節約ではなく、小さな楽しみを増やしていくことが、後悔しない人生につながる」とし、「今やりたいことに一歩踏み出してほしい」と視聴者に呼びかけてチャンネルを締めた。