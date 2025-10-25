この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラーで作家のRyotaさんが、「【衝撃の数字】心の不調による経済的損失〇〇兆円／国内で拡大する深刻な問題とは？」と題した動画を公開。日本国内で増え続ける心の不調が、経済に及ぼす深刻な損失について詳しく語った。



動画冒頭でRyotaさんは、「心の不調って経済に影響を与えているってご存知ですかね」と視聴者に投げかけた上で、横浜の大学の研究を引用し「国内のGDPの1.1％、7.6兆円損失が出てる」とその衝撃の数字を示した。さらに、「心の不調の人って右肩上がりで増えてる」とし、精神的な労災認定も6年連続で増加している日本の現状に触れ、「今後も経済的な損失は増えていくだろう」と危機感を強調した。



心の不調が個人の労働能力や消費マインド、さらには医療費の増加にも直結する点を具体的に解説。「心の不調って、なった人は本当に動けなくなったり、みんなと同じことができなくなったりする」とし、無理して出社することで逆に会社全体の損失が拡大してしまう“隠れた損失”にも警鐘を鳴らす。「無理をして出社する人がいる方が損失は増えるっていうデータがある」といった声も引用し、「しっかり休んで復帰することが損失を最小限にする」と自身の見解を述べた。



また、親のメンタル不調が家庭の収入減や教育機会の格差につながり、「育児に使えるお金が減ると子供の教育や成長にも大きな影響がある」と社会的な連鎖の側面を指摘。消費マインドの低下や医療費の増加、日本特有の同調圧力も懸念材料として挙げ、「隠れた損失があまりに大きいんじゃないか」と実際の経済損失は数字以上の規模になる可能性にも触れた。



動画の締めくくりでは、「何よりも重要なのは早期回復。休むことが最も損失が少なく、無理するほど回復が遅れ最終的に大きな損失につながる」とアドバイス。「自分の心のケアを後回しにせず、無理だと思ったらしっかり休息を取ることが、結局は自分を、経済を守ることにつながる」と語りかけた。さらに、「健康的に長く働き、楽しくお金を使うことが社会全体の経済を回すきっかけにもなる」と提言し、視聴者に心の健康の大切さを訴えた。