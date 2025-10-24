■【ビックカメラ】Switch2のゲリラ販売対策！狙い目はいつ？購入条件は？

発売から4か月経っても、需要に供給が追いついていない任天堂の新型ゲームキ本体「Nintendo Switch 2」。多くのショップが抽選販売、ゲリラ販売、条件付き販売を行っており、入手困難といえます。

全国に店舗数が多い家電量販店「ビックカメラ」は2025年10月現在、"条件付き"でSwitch 2を販売しています。

「クレカ縛り」解除の店舗も

ビックカメラでの購入にあたって、いくつか条件が設けられています。

そのひとつは、ビックカメラグループ提携のクレジットカードでの支払いが可能な人です。夏ごろまではこれを必須としている店舗が多い印象でしたが、ここ最近は"提携クレカ縛り"を解除している店舗も多いです。

提携クレカがなくても、ビックカメラのポイントカードまたは公式アプリを持っている人で、過去2年以内に税込3000円以上の購入履歴がある人（※当日は含まない）も購入できます。つまり、アプリを登録し、前日に3000円以上の買い物をすることで、多くの人が条件を満たせます。

なお、過去にビックカメラグループでSwitch 2を購入したことがある人は対象外です。

また、SNSのクチコミをみると、「ビックカメラ AKIBA」（東京都千代田区）は、10月現在も提携クレカでの支払いが必須条件となっているようです。

また、10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」のみ、提携クレカでの支払いを条件としている店舗もあります。

入荷タイミングは店舗や日によってまちまちですが、土日の14時ごろが多い印象で、朝イチや夕方に買えたという人もいます。東京バーゲンマニアの編集部員も10月中旬ごろの土日に都内の店舗で14時台に購入できました。ゲーム売り場で14時ちょうどに整理券が配布され、スムーズに購入できましたよ。

ビックカメラでSwitch 2を購入したい人は参考にしてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）