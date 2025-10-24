津支局長 野崎尉

「答志島のトロさわら 本日入荷あり」。

入り口の掲示板に引き寄せられるように、お客さんが次々と訪れる。昼前だが、三重県鳥羽市の「四季の海鮮 魚々味(ととみ)」の店内はいっぱいだ。

２０１８年にブランド化…漁師の技が支える鮮度

鳥羽磯部漁協直営だけに、一番人気は地元で水揚げされた地魚５種の刺し身が味わえる「ととみ定食」。だが、脂の乗った「トロさわら」が９月から楽しめるようになったというので、「トロさわら定食」（時価で２５００〜３４００円程度。取材時は２８５０円）を注文してみた。

運ばれてきた膳を見て、びっくり。刺し身３切れ、たたき２切れはともに分厚く、ほかに地魚２種の刺し身、地魚フライや小鉢など盛りだくさん。濃厚だがくせのない味わいに、箸が止まらなかった。

サワラと言えば西京焼きだが、パサパサになってしまいがち。鳥羽のサワラは、伊勢湾のミネラル豊富な漁場で脂の乗ったイワシを食べて大きくなる。同漁協総務指導課主任で「魚々味」店長の久保田正志さん（４８）は「秋冬はすごく脂が乗っていて、『よそでは食べられないサワラだ』と地元で言われてきた」と胸を張る。

２０１８年にブランド化。曳(ひ)き釣りという一本釣りで漁獲し、船上で締める。「釣り上げ、締めて血抜きをし、氷水に入れるまで１０秒かからない。漁師の職人技が鮮度を支えている」と久保田さん。２.１〜４.０キロの大きさで、脂肪含有量を一匹一匹すべて機械で計測し、基準を満たしたサワラだけが「答志島 トロさわら」になる。「しつこくない脂で、高齢者でも胃がもたれない。サワラのイメージが変わったという方が多いですね」。久保田さんの言葉に思わずうなずく。

こちらもオススメ…伊勢エビのお造り

伊勢エビ漁も始まった。このシーズン、お造り（単品、時価で２７００〜３８００円程度）も外せない。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

四季の海鮮 魚々味

三重県鳥羽市堅神町８３３

午前１１時〜午後２時（土・日・祝日は午後３時まで）。火、水曜定休。トロさわらは、１匹まるごとなら鳥羽磯部漁協（０５９９・２５・１２５１）からお取り寄せできる。

詳細はウェブサイトで。