元モーニング娘。矢口真里の元夫で俳優の中村昌也が10月22日、自身のInstagramを更新。10年来の付き合いという男性の有名アーティストとのバックハグ＆キスという大胆ショットを公開し、話題となっている。

「この日、中村さんは『やまとさん やっと、遊びに来てくれました』『バスケ仲間から10年来の付き合いで、面白い兄貴』とつづり、『オレンジレンジ』『ライブの姿はカッコいい』『飲むと最高』というハッシュタグを添えて投稿。その相手は、彼と親交があるというORANGE RANGEのボーカル・YAMATOさんでした。写真の1枚目は仲良く手つなぎするという微笑ましい写真でしたね」（芸能記者）

ところが2枚目の写真が衝撃だった。中村がバックハグの状態で、前にいるYAMATOのほほにキスをするシーンが収められていたのだ。かなりの親密さが伝わる写真に好意的なコメントも寄せられているものの、X上では戸惑う声も少なくない。

《何やってんのこの人》

《勘違いするやん》

《しっかりしろよー》

芸能プロ関係者が中村についてこう語る。

「彼はもともとワタナベエンターテインメント所属で、身長193cmのイケメン。『桜蘭高校ホスト部』や日曜劇場『ATARU』（すべてTBS系）といった人気ドラマに出演するなど、順調なキャリアを歩んでいました」

転機となったのは2011年5月、矢口との結婚だった。

「彼女とは2013年、わずか2年で結婚生活に終止符を打ちました。その理由は今でも語り継がれる、彼女の『クローゼット不倫』です。これで中村さんの名前も一気に広まってしまいました。一連のスキャンダルの“被害者”になったことこそ、彼の人生最大のターニングポイントと言えるでしょうね。これを武器にして盛り返す機会はあったものの、生かしきれなかったと言わざるを得ません」（前出・芸能プロ関係者）

その後、2017年には当時のグラビアアイドル・森咲智美との熱愛、お泊まり報道もあったが、俳優としての仕事は振るわなかった。

「事務所との契約も昨年4月に満了を迎え、現在は宮古島でのバー経営に活動の軸足を移しています。今年5月には“芸能活動継続中”と公言していましたが、2019年ごろからすでに俳優としての活動は途絶えています」（前出・芸能プロ関係者）

離婚から12年。元妻はテレビに復帰しているが……。