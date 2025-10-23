この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ご飯が爆進みする人気ふりかけをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他ともに認める「偏食」で米嫌いの氏原が、視聴者から寄せられたおすすめのふりかけを本音でレビューした。



動画の冒頭で氏原は、過去のふりかけレビュー企画について「まったくテンションが上がらなかった」と振り返る。魚介系が苦手という氏原の独特な味覚に合うふりかけは見つかるのか、期待と不安が入り混じる中でレビューがスタートした。



まず最初に試食したのは、丸美屋の定番商品「すきやき」。一口食べたサカモトが「あんま美味くないぞ？」と首をかしげる中、氏原も「美味くも不味くもない。感情が動かない」とバッサリ。続いて、同じく丸美屋の「ちりめん山椒」に挑むも、魚介嫌いの氏原は匂いを嗅いだ瞬間から顔をしかめ、「ダメだね…」と一瞬でギブアップしてしまった。



しかし、三島食品の「しげき」を口にした途端、氏原の表情は一変。「すごい辛い！美味い！一番美味い」と大興奮し、まさかの高評価を叩き出した。わさびのツーンとくる辛さが衝撃的だったようで、「これリピート」「マジで美味い」と絶賛。あまりの美味しさに追加でふりかけを足すほど気に入った様子を見せた。



数々のふりかけを試した結果、偏食の氏原を唯一唸らせたのは、わさびのシンプルな刺激が際立つ「しげき」であった。複雑な味よりも、単一の強い刺激が時には最高の「ご飯のお供」になり得ることを示す結果となった。