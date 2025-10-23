この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが「【要チェック】長年の付き合いを見直す7つのポイント／この特徴がある人は既に関係性が終了している」と題した動画を配信。長年の人間関係がなぜマンネリ化したり、ストレスの種になってしまうのか、その特徴と付き合い方の見直し方について、自身の経験も交え率直に語った。



冒頭でRyotaさんは「10年、15年と付き合ってきたけれど、最近会いたくない、会うと嫌な気持ちになる――そんな悩みを抱えていませんか？」と視聴者に問いかけ、そのまま「関係性を見直すためのポイント」を七つの視点で解説していく。



最初のポイントは「お互いが対等の関わりではなくなった」こと。Ryotaさんは「人間関係はお互いが対等な関係でうまくいくはずですが、どちらかが優越感や劣等感を抱くようになると、見下しや傲慢な態度が現れます。『相手が自分を支配しようとしてくる』『自分の人生の道具扱いされる』と感じた場合は、一度距離を置くべき」と語る。



さらに「会話が全否定から始まる」「何を考えているか分からなくなった」「相手に全く興味が持てなくなった」など、心理的距離や興味・関心の薄れが生まれる場合も、無理に付き合い続けず様子を見ることが大切だと指摘。「長年一緒にいたからと、情けで無理に関係を続けても、良いことはありません。『半年くらい距離を置いたり、共通の友人から相手の近況を把握したりしながら、関係修復の可能性も含めて検討しましょう』」とアドバイスした。



また、「異常に気を使ってしまう」「コミュニケーションが一方的」「何でも思ったことを口にする」などの状況は、相手の性格や関係性の変化を見極めるサインとして紹介。「感情面で耐える・我慢するのが正解とは限りません。『この人には、自分の大事な話題は話さない』『会う頻度を減らす』など、距離感や付き合い方を調整することも必要です」と語った。



締めくくりにRyotaさんは「長年付き合ってきても、今後も惰性で付き合えるかと言えばそうではありません。お互いの価値観や距離感を話し合い、バランスをとる努力こそが重要です。むしろ、モヤモヤが募る関係は一度距離を取ることで、人間関係が丸く収まることもあります」と、視聴者へ前向きな選択を促した。



動画では他にも夫婦や親友など、より密接な関係の維持に関する具体例も交えて解説。