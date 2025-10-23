雪見だいふくPREMIUM‐濃熟‐マンゴーが全国発売！贅沢な味わい

ロッテの人気アイス「雪見だいふく」から、贅沢な新作『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ‐濃熟‐マンゴー』が11月10日より全国発売♪クリーミーなアイスと、濃厚なアルフォンソマンゴー果汁入りのソース、食感豊かなケント種のダイス果肉を橙色のお餅で包み、まるでフルーツ大福のような贅沢な味わいを楽しめます。希望小売価格は248円（税込）、自宅でゆったりした時間のお供にぴったりです。

三層仕立てで味わう贅沢マンゴー

『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ‐濃熟‐マンゴー』は、三層の異なる味わいが魅力。

クリーミーで軽い口どけのアイスに、濃厚で熟したマンゴーの味わいを再現したソース、さらに食感を楽しめるケント種のダイス果肉を組み合わせています。

橙色のお餅で包むことで、見た目も華やかに。果実感あふれるプレミアムな味わいが、日常のティータイムやリラックスタイムをより特別に彩ります。

限定パッケージに雪見うさぎも登場♡

プレミアムシリーズのパッケージには、雪見だいふくのアイコン「雪見うさぎさん」がひょっこり登場♪ゆったり寛ぐ姿が可愛らしく、探す楽しみもあります。

ミニ雪見だいふくマンゴー

業務用で楽しめる『ミニ雪見だいふくマンゴー』も全国発売（ロッテオンラインショップでも購入可）、さっぱりしたマンゴー味で270ml（30ml×9個）入り。

自宅で楽しむも良し、シェアして楽しむも良しの贅沢スイーツです。

雪見だいふくPREMIUMで贅沢な時間を



今年の秋冬は、雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ‐濃熟‐マンゴーで特別なひとときを♡クリーミーなアイスと濃厚マンゴーソース、ケント種の果肉入りで、口いっぱいに贅沢なフルーツ感が広がります。

希望小売価格248円（税込）、11月10日発売。日常のリラックスタイムに、自宅でプレミアムなマンゴー体験を楽しんでみてください♪