この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyotaが、「【朗報】40代以降で人間関係を断捨離する方法7選／モヤモヤする人はこう手放そう！」という動画を公開。自身の経験を交えつつ、「40歳を超えてから、面倒な人間関係をどうやって手放すか」について具体的なアドバイスを語った。



Ryotaは「人間関係っていうのも蓄積なんで、なんとなく情とかに流されて、昔からの人間関係を残しすぎると苦手な人や一緒にいてしんどい人が混じってしまう」とし、特に40代以降は形式だけの連絡や惰性で続く関係を、本当に必要かどうか見極めることが大切だと主張。「続けていても何の影響もない関係なら、手放しても困らない」と持論を展開した。



手放すべき関係性の具体例として「形式だけの年賀状や誕生日連絡」「否定やマウントが多い人とは距離を取る」「自分なりの人付き合いルールを設ける」「無理して話さない」「返答に困る発言に流されない」「言いづらいことを相手に伝える」「問題行動はスルーせずしっかり意思を伝える」という7つの方法を提示。一例として「否定やマウントを頻繁にしてくる相手には、数字で回数を見える化すると離れやすくなります」と体験を交えて語った。



また、「自分なりのルールを明確にし、『私はLINEのやりとりは最低限にする』と伝えておくことで、無理なく続く関係だけが残りました」と強調。「無理して新たな人間関係を作ったり、返答に困る場面ですぐ答えてしまうと、自分がどんどん疲れてしまう」と警鐘を鳴らす。



特に印象的だったのは、Ryotaが「人間関係って、誰がいたら満足なのかに注目してほしい」とした点。数名の関係が自身の満足であれば、「それ以外は無理して残さなくて大丈夫」と断言。「会いたくない、連絡来ると困る人などは手放しても何にも影響がない」と“断捨離の効用”を説いた。



動画は「満足できる人たちだけがいれば十分。一部の人で充実していることに気づいて、人間関係を見つめ直して」と視聴者に呼びかけて締めくくられた。