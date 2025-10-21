店内全品10％オフ！アンテナショップ「いわて銀河プラザ」で27周年祭を開催中。ご当地お菓子の配布など...うれしい特典てんこもり！

銀座にある岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」では、2025年10月26日まで「27周年祭」を開催しています。

その日限りの限定グルメも

開店27周年を記念した本イベントは10日間限定。

店内商品10％オフやポイント3倍（一部商品を除く）、抽選で岩手県産品や温泉ペア宿泊券が当たる人気投票企画など、お得な特典が盛りだくさん。

10月21日には、1500円以上の購入でご当地「チロルチョコかもめの玉子」が先着でもらえるイベントも行われます。

岩手県の新鮮な野菜やりんご、盛岡のソウルフード「福田パン」、東北限定・季節限定の銘菓「くりかもめの玉子」など、美味しいグルメも大集結。

そして、前半と後半で内容が変わる限定グルメやセットも見どころ。10月21日から始まった後半では、数量限定のスイーツやご飯のお供が登場。

24日から26日までは志たあめや「たぬきケーキ（2個セット）」（960円）、22日は小袖屋「煮角3点セット」（900円）、23日はびはん「調味料3点セット」（600円）など、魅力的な商品がズラリ。各日、商品の数に限りがあります。

またソフトクリームコーナーでは、21日から26日まで限定ソフト「小岩井ヨーグルトサンデー」が味わえますよ。

営業時間は10時30分から19時まで。

岩手県の"美味しい"を、お得に楽しんでみませんか？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）