スヌーピーの“クリスマスイベント”開催決定！ グランベリーパークに約8mのツリーが登場
スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とコラボしたクリスマスイベント「SNOOPY CHRISTMAS 『BIG GIFT』」が、11月8日（土）〜12月25日（木）の期間、東京・町田市にあるアウトレット複合商業施設“南町田グランベリーパーク”で開催される。
【写真】スヌーピーがお出迎え！ 華やかなイルミネーションを実施
■“BIG GIFT”がテーマ
今回開催される「SNOOPY CHRISTMAS 『BIG GIFT』」は、“BIG GIFT”をテーマに、スヌーピーと仲間たちのデザインがあしらわれた華やかなイルミネーションや、さまざまなクリスマス企画が楽しめる期間限定のイベント。
期間中は、大きなリボンとプレゼントで彩られた高さ約8mのクリスマスツリーが登場。南町田グランベリーパーク駅構内も色とりどりの装飾が施され、11月8日（土）にはサンタクロースの衣装を身に着けたスヌーピーが点灯式を行う予定だ。
また、スヌーピーミュージアムにも計4本のツリーが設置されクリスマスが到来。この時期限定のクリスマスメニューがカフェで提供されるほか、人気の「スヌーピーのぬいぐるみワークショップ」や、限定カプセルトイも展開される。
さらに、壁一面にスヌーピーたちが描かれた、かわいさあふれるアイスアリーナ「SNOOPY ICE ARENA 『WINTER BIG FUN』」が12月6日（土）〜2026年3月1日（日）の期間に実施され、クリスマスムードを盛り上げる。
