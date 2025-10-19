カフェコムサのクリスマスケーキ2025♡国産いちごとフルーツが輝く限定スイーツ

今年のクリスマスは、カフェコムサが贈る“フルーツの魔法”でとびきり華やかに♡2025年10月17日(金)から予約受付がスタートする限定ケーキは、国産いちご「あまおう」や「とちあいか」など、旬の果実を贅沢に使用。パティシエが当日の朝に一つひとつ丁寧に仕上げることで、果実の瑞々しさと美しさを最大限に引き出しています。見た目も味わいも特別な、心ときめくラインアップです。

国産いちごが主役♡あまおう＆とちあいかの2種



あまおうのケーキ

とちあいかのショートケーキ

福岡県産「あまおう」をたっぷり使用した《あまおうのケーキ》（直径15㎝ \9,800）は、濃厚なマスカルポーネと甘酸っぱい果実が絶妙にとけあう贅沢な逸品。

クリスマス限定デザインの保冷バッグ付きなのも嬉しいポイントです♡

また、《とちあいかのショートケーキ》（直径15㎝ \8,800）は、軽やかなスポンジと生クリームのハーモニーが楽しめる王道の一品。数量限定なので早めの予約がおすすめです。

見た目も華やか♡フルーツパーティー＆ストロベリーショコラ



フルーツパーティー

ストロベリーショコラ

彩り豊かな《フルーツパーティー》は、マンゴーの薔薇をはじめ、いちご・洋梨・キウイなどを贅沢にトッピング。

カスタードクリームが優しく包み込み、パーティーシーンを華やかに彩ります（直径12㎝ \4,600／15㎝ \6,900／23㎝ \13,800）。

さらに《ストロベリーショコラ》（直径12㎝ \4,800／15㎝ \7,200／23㎝ \14,400）は、甘酸っぱい苺とチョコレートカスタードクリームのマリアージュが楽しめる大人可愛い味わい。

どちらも特別な夜にぴったりです♡

心ときめく聖夜を、カフェコムサのケーキとともに♡



カフェコムサのクリスマスケーキは、見た目の美しさだけでなく、フルーツ本来の“おいしい瞬間”を味わえるのが魅力。

2025年の聖夜は、あなたの大切な人と特別なひとときを過ごしてみませんか？予約は10月17日(金)から12月2日(火)まで、店頭・電話・オンラインで受付中。

ひと口で笑顔が広がるような甘く幸せな時間を、カフェコムサのケーキと一緒にお楽しみくださいね♡