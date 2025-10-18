Xで10万人以上のフォロワーを持つ「給与明細買取屋さん」。“ホワイト企業を次世代に”を掲げて2021年から活動を開始し、4年間で約1100人の給与明細を買い取り、その情報を1本3000円から販売している。

活動当初は「個人情報を晒すなんてひどい」などと猛バッシングを食らい、本人も「倫理的には良くない」と語りつつ、今では令和のリアルなお仕事・給料事情を知れるとして人気を博している。幅広い業種から給与明細が集まっており、中には「年収1000万以上」というハイクラスな人材だけでなく、ソープランドで働く大学生など、レアな仕事の人からも買取依頼があるという。

「最も売れている給与明細」や、給料と学歴の関係性などを聞いた。



これまで1000人以上の給与明細を買い取ってきた給与明細買取屋さん（給与明細買取屋さん公式Xより）

毎月20人の給与明細を追加、1本3000円で販売

給与明細買取屋さんは2021年に活動を開始した。あらゆる業界・職種の給与明細や確定申告書類を買い取り、仕事内容や職場環境だけでなく、本人の生い立ちや暮らしぶりなども含めて発信している。会社名や個人が特定されそうな内容は黒塗りになっており、給与明細の販売主か閲覧権の購入者でなければ閲覧できない。

価格は1本につき3000円だが、今後の全投稿が黒塗りなしで見られるパッケージ（1万9800円、2026年6月に2万9800円に値上げ予定）と、過去の全投稿（2025年10月時点で約700本）を閲覧できるフルパッケージ（5万円、2026年6月に10万円に値上げ予定）も販売している。

平日夕方に新規の給与明細を投稿し、月に約20本が追加される。買取依頼は多く、現在は2本に1本の割合で買取依頼を断っているそうだ。買い取りの基準は「年収1000万円以上」の高額所得者や「世にぶちまけたい何か」がある人、会社名を公開している人など。給与情報以外に、反響が大きくなりがちなことから、エロ系コンテンツが含まれる人も優先して買い取っているという。

「高級ソープで働く大学生」「入社1年で年収1000万」……最も売れた明細は？

これまでに最も売れた給与明細は、「人材採用のコンサルタントしてる転職のプロ（転職入社1年目で年収1000万円）」で、ひと月に最大で100人以上が購入したこともあるという。今でもリツイートするたびに数十人単位が飛び付くというキラーコンテンツだ。

「1位の給与明細は、2023年6月の投稿当初から首位をキープしています。給与明細単体ではなく、高年収のコンサルタントが有料で教えていた『面接突破』と『年収交渉のコツ』も閲覧できるとして人気を集めています。それ以外だと、『都内のメンズエステでちょいちょい無課金で初回から本番してる中堅SIerのPM』『高級ソープランドで楽しく働いてる天然Eカップ美大生』など、エロ要素がある給与明細が非常に強いですね」

当初は趣味で始めたが、次第に規模が大きくなり、現在の給与明細買取屋さんの月収は数百万にのぼる。年々反響が増していることから、さらに年収が上がると予想しているそうだ。

「倫理的に良くないとは思う」

給与明細買取屋さんを営むAさん（30代後半・男性）は、サラリーマン出身の経営者だ。20代で起業し、本業で結果を出しているAさんが給与明細買取屋さんを始めたきっかけは、友人の衝撃的な給与明細を目にしたことだった。

「社労士事務所に勤めていた友人から、残業100時間で手取りが14万円ほどという話を聞いたのがひとつのきっかけです。あまりにブラックで驚いたのと同時に、『SNSに投稿したら、おもしろいかもしれない』と」

友人の許可を得て、給与明細買取屋さんのTwitter（現：X）アカウントで投稿すると、「個人情報を晒すなんてひどい」などと大炎上。Aさん本人も「確かに、倫理的に良くないとは思う」と話すが、一方で反響も大きく、結果としてわずか2カ月で約1万人のフォロワーを獲得した。さらに「俺のほうがもっとひどい」などと、同じように劣悪な環境で働くひとたちから給与明細がDMで送られてくるようにもなった。

炎上はその後も続いたが、フォロワーも徐々に増加。最初は原本をそのまま公開していたものの、明細のデザインで会社名がバレるリスクがあり、フォーマットを統一した現在のスタイルに変更。センシティブな部分は黒塗りにし、該当部や原本は別料金、かつ24時間限定で閲覧できるようにした。この仕組みを発明すると、事業規模が拡大していったという。

これまで1000以上の給与明細を公開しているが、訴訟などの大きなトラブルは一度もないとのこと。原本閲覧時の注意事項を明記することで、情報流出も防げているそうだ。

学歴格差は未だ残るが、転職市場ではスキル重視

給与明細買取屋さんの投稿では「学歴」に関する記述が目立つ。令和においても、学歴は就職・転職において重要な要素と言えるのか。

「私が給与明細を買い取る際に学歴を尋ねるのは『単純に気になる』という理由からですが、やはりファーストキャリアでは学歴の影響が如実にあると感じます。大企業は旧帝大や早慶、MARCH以上が占める割合が高く、いわゆるFラン大学出身者はなかなかおらず、良い会社に入りにくいのが実情かと。また、低収入業界には低学歴の人が集まっている傾向があります。

一方で、高学歴でも発達障害などを抱えている場合、社会に出て苦労する人が少なくないようです。そうした人々はFラン出身者以下の扱いをされることもあり、学力と社会的な能力は異なるのだろうというのが、多くの明細を見た結論ですね」

反面、転職市場においては、学歴よりもスキルが重視される傾向だという。

「転職市場は、基本的に『退職者の穴埋め』が目的なので、スキルや経歴が重要視されます。そのため、学歴がコンプレックスや足かせになっているという話は、あまり聞きません。Fラン出身者でも、転職で外資系企業に入社して、年収2000万円に到達した人は何人も見てきました」

続く2本の記事では「ゆるふわ労働で高収入を得られるホワイトな業界」や「令和とは思えないブラック企業」、「驚きの働き方で高収入を得る個人事業主」などを聞いていく。

