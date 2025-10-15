½Õ¹â¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤³¤È±§ÅÔÌÚÇµ°¦¤È¿¹°¦Í£¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤³¤È¡¢±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê±¦¡Ë¤È¿¹°¦Í£¡Êº¸¡Ë¡¡photo by Fujimaki Goh
¡¡±§ÅÔÌÚÇµ°¦¤È¿¹°¦Í£¡½¡½¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¤À¡£
¡¡¶¦±É³Ø±à¹â¡ÊÅìµþ¡Ë»þÂå¤Ë¤Ï¹â¹»¥Ó¡¼¥Á¤ÎÆó´§¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´ÆüËÜ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤È¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¸½¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤â½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡ÊÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£±§ÅÔÌÚ¤Ï½Õ¹â¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥Á¤òÁªÂò¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¬¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯¤Ë¤Ï£Õ19ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Õ19À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤Î£¹°Ì¥¿¥¤¡£º£Ç¯¤Ï£Õ21ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢£Õ21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡½¡½¡£
¡½¡½¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹°¦Í£¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¹â¹»¤Î»þ¤È¤ÏÁ´Á³¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡£
±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê°Ê²¼¡¢±§ÅÔÌÚ¡ËÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½Õ¤«¤é´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ê¿¹¤¬¸À¤¦¡Ë¤½¤Î²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼£´Âç²ñ¡Ê·×£µ»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±¾¡¤Î¤ß¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹¡¡¥²¡¼¥àÃæ¡¢¤³¤³¤ÏÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»î¹çÆü¤Î¤â¤Ã¤ÈÁ°¡¢½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥´¶¡¢°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¡Ê¾ïÏ¢¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¥ë¤äÎý½¬ÎÌ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡»ä¤âÎý½¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä»þ¤Ë¡ÖÉ÷¤ò°Õ¼±¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔÌÚ¡Ê¿¹¡Ë°¦Í£¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÉé¤±¤¿Áê¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦Í£¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢º£¤Ç¤â°¦Í£¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¹¡¡½Õ¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤è¤ê¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ´´¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á°¤Ï¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤Æ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â°Û¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÈÁÈ¤àµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¡Ë°¦Í£¤È²ñ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°¦Í£¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¦Í£¤Î¤Û¤¦¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤è¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê±§ÅÔÌÚ¡ËÇµ°¦¤Î¥Ñ¥¹¡¢¥È¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ñ¥¹¡¢¥È¥¹¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤·ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Çµ°¦¤Ï»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿¹°¦Í£¡¡photo by Fujimaki Goh
¡½¡½¶¦±É³Ø±à¹âºß³Ø»þ¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Î¤ß¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¡¼¥Á¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¡¡¥Ó¡¼¥Á¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ó¡¼¥Á°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤·¡¢Î¾Î©¤¹¤ë¤è¤ê¤â¹Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¡¢¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á°ìËÜ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ó¡¼¥Á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¿ÈÄ¹¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤ÇÂç³Ø¤äSV¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¤ÈÀèÀ¸¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ó¡¼¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê±§ÅÔÌÚ164cm¡¢¿¹171cm¡Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤ÆÇØ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡°ìÈÖ¼«¿®¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¶¯¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î°ÒÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ÆËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡»ä¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ö¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÅÀ¿ô¤¬¼è¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ê¥µ¡¼¥Ö¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡Ë¥é¥¯¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬»î¹ç¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥×¥ì¡¼¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËºòÇ¯¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡³°¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤ò¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¡¼¥È¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¥²¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï³¤³°¤Î¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³¤³°¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ±°Ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¹â¤¤¤·¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤È°ã¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç......¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤²Êý¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¥²¡¼¥àÃæ¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç´ª¤ò»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£Õ21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡¡photo by Fujimaki Goh
¡½¡½£¶·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿2025¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë£Õ21¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï£´°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢10·î15Æü¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë£Õ21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³¤³°¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸½¤Ë²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤äµ»¤òÁý¤ä¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Î£Õ19À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£¹°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î£Õ21À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¼«Ê¬¤Î100¡ó¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°¦Í£¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò100¡ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡»ä¤ÏÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°ìÄê¤Ë¤·¤ÆÂç²ñ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¤Û¤·¤¤¤è¤Í¤§¡©
±§ÅÔÌÚ¡¡¤Û¤·¤¤¤Í¤§¡Á¡£¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î»þ¤Ï¡Ê£³°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡Ë£´°Ì¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£³¤³°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤¤¤³¤¦¤Í¡ª
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë¢¡¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¶¦±É³Ø±à»þÂå¡ä¡ä
±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê¤¦¤Ä¤®¡¦¤Î¤¢¡Ë
2006Ç¯£¹·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¶¦±É³Ø±à¹âÂ´¶È¸å¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿ÈÄ¹164cm¡£
¿¹°¦Í£¡Ê¤â¤ê¡¦¤á¤¤¡Ë
2006Ç¯£µ·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¶¦±É³Ø±à¹âÂ´¶È¸å¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉôÆþ¤ê¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í¥¾¡¡£¿ÈÄ¹171cm¡£