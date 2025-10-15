Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ºÇ½ªÀá¤ËÂçµÕÅ¾¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì·èÄê¡ª ¼«¹ñ³«ºÅ¤Î2010Ç¯°ÊÍè4Âç²ñ¤Ö¤ê¡Ä¥Ù¥Ê¥ó¤ÏºÇ¸å¤ËÎÞ
¡¡14Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë6¥«¹ñ¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡£»Ä¤ê3¥«¹ñ¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ãæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤Ï¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ17¡¢2°Ì¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ15¡¢3°Ì¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ14¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¾¡¤Æ¤Ð½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¼ó°Ì¤Î¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¡¢3°Ì¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐµÕÅ¾¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤¬ÌöÆ°¡£³«»Ï3Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢37Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤Ë51Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥Ê¥ó¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤âµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡º£Í½Áª¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤ÏÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð4¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤¬µÕÅ¾¤Ç·è¤Þ¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢Æ±»þ¹ï¤Ë5°Ì¤Î¥ë¥ï¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï5Ê¬¤Ë¥µ¥ì¥ó¥Æ¡¦¥à¥Ð¥¿¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥º¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢72Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¨¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Þ¥¯¥´¥Ñ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤Æ3ÅÀº¹¤Ë¤·¾¡Íø¤ò³Î¿®¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò20¤Ë¿¤Ð¤·¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿2010Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ë²Ì¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ï¥Ù¥Ê¥ó¤òµÕÅ¾¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡
¡¡¤¹¤Ç¤Ë6¥«¹ñ¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡£»Ä¤ê3¥«¹ñ¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ãæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤Ï¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ17¡¢2°Ì¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ15¡¢3°Ì¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ14¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¾¡¤Æ¤Ð½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¼ó°Ì¤Î¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¡¢3°Ì¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Í½Áª¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤ÏÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð4¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐWÇÕ½Ð¾ì¤¬µÕÅ¾¤Ç·è¤Þ¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢Æ±»þ¹ï¤Ë5°Ì¤Î¥ë¥ï¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï5Ê¬¤Ë¥µ¥ì¥ó¥Æ¡¦¥à¥Ð¥¿¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¥ª¥º¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢72Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¨¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Þ¥¯¥´¥Ñ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤Æ3ÅÀº¹¤Ë¤·¾¡Íø¤ò³Î¿®¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò20¤Ë¿¤Ð¤·¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿2010Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ë²Ì¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ï¥Ù¥Ê¥ó¤òµÕÅ¾¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ê¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡