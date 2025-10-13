【スカッと漫画】 配達員は「サンタ」の協力者？子どもにバレないよう機転を利かせた“大人の努力”に賛辞【作者に聞く】
クリスマスや誕生日プレゼントをネットで注文する人は多いだろう。しかし、荷物が届いたときに子どもが玄関に出てきて「これ何？」と聞かれたら、親は内心ひやひやしてしまう。そんな親と、機転を利かせた宅配員の姿を描いた漫画家ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、「サプライズ」を紹介する。
子どもの誕生日プレゼントをネットショッピングで注文した親。商品が届いたとき、ちょうど子どもが玄関に駆け出し、ドアを開けてしまった。子どもが配達員に「これ何？」と尋ねる姿に、親は内心「そんなこと聞くな！」と大慌て。
ゆきたさんは、「このサプライズのプレゼントのように、“ご家族に内緒のお荷物”というのはときどきあることです」と話す。特にクリスマスの時期は、家族のいない時間を指定されたり、営業所での引き取りになったりすることもあるという。「僕らもある程度、気を遣ったりもしますね」と語った。
■配達員の機転
ベテランの配達員は、「かっこいい服だね〜」と機転を利かせ、子どもの意識を逸らすことに成功した。ゆきたさん自身も、新人のころにうっかり「おもちゃ」だと教えてしまい、母親にがっかりされた経験があるという。「以来、子どもさんにはおもちゃとかお菓子だとか、余計なことは言わないようにしてきました」と明かした。
ブログには、子どもにバレないようにビールケースにプレゼントを入れて宅配に出す、一枚上手なおじいちゃんの話なども収録されている。宅配のトラブルやおもしろいエピソードに興味がある人は、「運び屋ゆきたの漫画な日常」を訪れてみてほしい。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
