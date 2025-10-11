¤À¤«¤é¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¤ÏÌ¾¸À¤¬Â¿¤¤¡Ä¸À¸ì³Ø¼ÔÊ¬ÀÏŽ¢°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤èŽ£¤«¤éŽ¢¤èŽ£¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ú2025Ç¯9·îBEST¡Û
¢§Âè1°Ì¡¡Ž¢2¤Ç³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¿ô=¶ö¿ô¤ò0Ž¤8Ž¤65Ž¤110¤«¤éÁ´ÉôÁª¤ÙŽ£ÀµÅúÎ¨¤Ï¾®6¤¬°ìÈÖ¹â¤¯60%¤Ç¤â²ñ¼Ò°÷¤¬33%¤ÈÄã¤¤Ìõ
¢§Âè2°Ì¡¡Ž¢»°³Ñ·Á¤ÎÆâ³Ñ¤ÎÏÂ¤Ï180¡ëŽ£¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢ÀäÂÐ¤ËÊ¤¤é¤Ê¤¤¿¿ÍýŽ£¤òÊ¤¤·¤¿¿ô³Ø¼Ô¤é¤ÎŽ¢2000Ç¯±Û¤·¤ÎÂçµÕÅ¾Ž£
¢§Âè3°Ì¡¡¤À¤«¤é¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¤ÏÌ¾¸À¤¬Â¿¤¤¡Ä¸À¸ì³Ø¼ÔÊ¬ÀÏŽ¢°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤èŽ£¤«¤éŽ¢¤èŽ£¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
¢£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ò¸À¸ì³Ø¤«¤é´Ñ¤ë
Ì¾ºî¤ËÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Ì¡²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ì¤Ä¤«Æó¤Ä¤Ï¤ª¤¢¤ê¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡©
ËÜ½ñ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤Î¸À¸ì³Ø¡Ù¤Î¼ñ»Ý¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¾¥¼¥ê¥Õ¡Ê¡á¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¸À¸ì³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ê1979¡Á1980Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ê¡ö1¡Ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÁ°¹à¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÏÃ¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸À¸ì³ØÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÇö¤á¤À¤Ã¤¿¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤³¤Ç¤â¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¤ÎÆæ²ñÏÃ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¥é¥é¥¡¤Ë¡ÖÂçº´¡¢¤É¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¼ÙËâ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Ä°¥ÁÛ¤Ê¥·¥ã¥¢¤ÎÏÃ¤È¤«¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¸ì³Ø´ó¤ê¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥¥ã¥é¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¡Ö¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ã¥¢¤Î½éÅÐ¾ì»þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤è¤¯¤è¤¯±¿¤Î¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ê¡£ºîÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê³ÍÊª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Ê¤É¤È¤Ï¡×¡£½éÃ¼(¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê)¤«¤é¤³¤ó¤ÊÄë¹ñ·à¾ì¤Ã¤Ý¤¤¥»¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥·¥ã¥¢¤µ¤ó¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ±éµ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤è¤Ã¡¢¥¥ã¥¹¥Ð¥ë·»¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥¥ã¥¹¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï¥·¥ã¥¢¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÅÝÃÖË¡¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï²¿¤«
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Î¼Çµï¤Ã¤Ý¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÝÃÖË¡¤Î»ÈÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¥·¥ã¥¢¤Î¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡×¤ä¡¢¡Ö¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡¢Ï¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ÎÀÇ½¤È¤ä¤é¤ò¡×¤âÅÝÃÖË¡¡£
¥·¥ã¥¢°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆÈºÛÁíÅý¥®¥ì¥ó¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²æ¤¬·³¤Ï¡×¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸À¤ª¤¦¡¢¥«¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÝÃÖË¡¤ò¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÝÃÖË¡¤ÎÂ¿¤µ¤Ï»ä¤¬È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÅÝÃÖË¡¤òÉáÄÌ¤Î¸ì½ç¤ËÄ¾¤¹Í·¤Ó¡×¤¬Î®¹Ô¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸À¤ª¤¦¡¢¥«¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¡ª¡×¤ò¡Ö¥«¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¢¤¨¤Æ¸À¤ª¤¦¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£ÉáÄÌ¸ì½ç¤Î¥¤¥Þ¥¤¥Á¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¡¢ÅÝÃÖË¡¤Î¸ú²Ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¢£2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÅÝÃÖË¡¤ÎÊ¸Îã
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸À¸ì³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÅÝÃÖË¡¤ÎÊ¸¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸å¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤¬³ÊÆ®µ»¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê½³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤«¡©¡¡¤ªÁ°¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÝÃÖË¡¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ªÁ°¤Î¡×¤ÏÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤À¤«¤é¤À¡£²¾¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Î¡×¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤«¡©¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°Õ¿Þ¤ÏÄÌ¤¸¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÝÃÖË¡¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸å¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸À¤ª¤¦¡×¤À¤±¤À¤È°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¸ÀÍÕ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼ê¤ÎÅÝÃÖË¡¤ò±é·à¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç»È¤¦¤È¡¢´Ñ¤ë¿Í¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î®¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿½ª½õ»ì¡Ö¤è¡×
ÅÝÃÖË¡°Ê³°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢º£²ó¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Âè42ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤À°È÷»Î¤Ë¤è¤ë¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ËÎ×¤à¥·¥ã¥¢¤¬¡¢Ì¤´°À®¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¸¥ª¥ó¥°¡×¤ËÅë¾è¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥»¥ê¥Õ¤À¡£¥·¥ã¥¢¤¬¥¸¥ª¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡ÖÂ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À°È÷»Î¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¡Ê¡áÂ¤Ï¡Ë¾þ¤ê¤Ç¤¹¡£°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤À¡£Ì¾Á°¤¹¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ì²ð¤ÎÀ°È÷»Î¤¬¡¢¾å´±¤ÎÁ°¤Ç²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¹¥¤¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡×¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¼Â¤Ï»ä¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¤è¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï·à¾ìÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àIII¡¡¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§Ãè(¤½¤é)ÊÔ¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¤è¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ª½õ»ì¡Ö¤è¡×¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£½ª½õ»ì¡Ö¤è¡×¤Î¼ç¤Ê2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡Ö¤è¡×¤òºï½ü¤·¤¿¤Î¤Ï±ÑÃÇ¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤¬¤É¤¦ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï½ª½õ»ì¡Ö¤è¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ÏËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇºÙ¤«¤¯°ã¤¦¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÂçÀª¤¤¤ë¡Ö¤è¡×¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤è¡×¤Îµ¡Ç½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤·¼ê¤¬¡¤³¤Î¾ðÊó¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï°Õ¸«¡Ë¤òÊ¹¤¼ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¡¢¢¤³¤Î¾ðÊó¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï°Õ¸«¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï°ã¤¦°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¤¬¤Ä¤Í¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒÊý¤·¤«Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤ä¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¸À¸ì³Ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤¬Ìñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤è¡×¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¢£¡Ö¤è¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤¿¤Á
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤ÎÂè10ÏÃ¤Ç¥·¥ã¥¢¤¬Í§¿Í¥¬¥ë¥Þ¡¦¥¶¥Ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤È¤¤Ë¸À¤¦¡Ö·¯¤Ï¤¤¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·¯¤ÎÉã¾å¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¾å¤Î¡¤È¢¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¤è¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö·¯¤ÎÉã¾å¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¬¥ë¥Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡Ö·¯¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤è¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡Ö·¯¤ÎÉã¾å¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸À¤¬µÞ¤ËÆÈ¤ê¸À¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍ¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ª¥ó¤Î·³¿Í¥é¥ó¥Ð¡¦¥é¥ë¤¬¡¢ÎÌ»º·¿¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¶¥¯¡×¤Î²þÎÉ·¿¡Ö¥°¥Õ¡×¤Ç¥¢¥à¥í¤ò¹¶·â¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¥¶¥¯¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¤è¡¢¥¶¥¯¤È¤Ï¡ª¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎã¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤è¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡Ö¥¶¥¯¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¡¢¥¶¥¯¤È¤Ï¡ª¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸À¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÆâ¸þ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¬È¾¸º¤¹¤ë¡£¡Ö·¯¤ÎÉã¾å¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤è¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¥¶¥¯¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¤è¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤ÎÌÌ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ¨¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤è¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ö¤è¡×¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¡Ö¤è¡×¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¤è¡×¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£À°È÷»Î¤¬¾å´±¤ÎÁ°¤Ç¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Àè¤Î¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡Ø¤è¡Ù¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¼ØÂ¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊCV ¶ä²ÏËü¾æ¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤À¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡ÖÀ°È÷»Î¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¸½¾ì¤ÎÉÔËþ¤ò¥·¥ã¥¢¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÎÊý¤Ï¾¯¤·¤À¤±¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÆâ¸þ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¾å´±¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÔËþ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¤è¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤è¡Ë¡×¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤è¡×¤¬·à¾ìÈÇ¤Ç½Ð¸½¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÇÂè41ÏÃ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦¤âÀï¤¨¤ë¤Î¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¼é¤ë¤Ù¤¿Í¤â¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤â¤Õ¤ë¤µ¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡×¤È²¿µ¤¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥é¥é¥¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥à¥í¤¬¸À¤¤ÊÖ¤¹¡Ö¤À¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤À¡£
¤³¤ì¤¬·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤É¤¦¤¤¤¦»×ÏÇ¤ÇÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Ææ¤À¤¬¡¢¡Ö¤è¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Î¥¢¥à¥í¤è¤ê¤â·à¾ìÈÇ¤Î¥¢¥à¥í¤ÎÊý¤¬ÉáÄÌ¤Î¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥à¥íÆÃÍ¤ÎÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤¬¾¯¤·Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¡×¤È¤¤¤¦½ª½õ»ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÌ¾¸À¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î»ò(¤¿¤Þ¤â¤Î)¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ö1¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙÉÙÌîÍ³Íªµ¨¡¦Áí´ÆÆÄ¡¿À±»³ÇîÇ·¡¢¾¾ºê·ò°ì¡¢¹ÓÌÚË§µ×¡¢»³ËÜÍ¥¡¢ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¡¦µÓËÜ
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ë
----------
ÀîÅº °¦¡Ê¤«¤ï¤¾¤¨¡¦¤¢¤¤¡Ë
¸À¸ì³Ø¼Ô
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶å½£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÇî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¼èÆÀ¡£2008Ç¯¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø½÷À¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¢12Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Þ¤Ç¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¼Ò²ñ¶¦ÍÃÎ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¸À¸ì³Ø¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡£¸½ºß¤Ïºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤Î¸À¸ì³Ø¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡½¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¸À¸ì³Ø¥Ð¡¼¥ê¡¦¥È¥¥¡¼¥ÉRound 2 ¡§¸À¸ìÈÇ SASUKE¤ËÄ©¤à¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¸À¸ì³Ø¼Ô ÀîÅº °¦¡Ë