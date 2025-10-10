パレスホテル東京の2025年クリスマスケーキ＆ブレッド情報が解禁！限定ディナーや宿泊プランも
皇居外苑に臨むパレスホテル東京では、ホリデーシーズンを彩るクリスマス ケーキ＆ブレッド、クリスマスギフトの予約が2025年10月1日より始まっている。
【写真】1日1室限定！クリスマス限定宿泊プラン「スイート クリスマス」
さらに、期間限定で限定レストランメニューや宿泊プラン、スパメニューなども登場するのだとか。この季節ならではの胸が弾むメニューで特別な体験を楽しもう！
■心踊る仕掛けや彩り華やかな、全9種のクリスマスケーキ
注目は、“サンタクロースの一休み”をテーマにした「ペール ノエル オゥ ルポ」(3万5000円)。白樺の切り株を模したチョコレートの箱を開けると、中からタルトケーキが現れる仕掛けになっており、ホテルで人気の「プティフールセック缶」とセットで提供される。
そのほか、英国伝統菓子ヴィクトリアケーキから着想を得た「ノエル ア ラ ネージュ」(1万5000円)、美しいリースをコンセプトにしたピスタチオケーキ「クロンヌ ド ノエル」(1万円)に加え、フランス料理 エステール by アラン・デュカス監修の「フルール ド ノエル」(1万5000円)など、彩り華やかで多様な味わいのラインナップにワクワクが止まらない。
■全8種のクリスマスブレッドにも注目！2025年の新作はショコラとメロン!?
今年の新作となるシュトーレンは、濃厚なチョコレートに無花果とナッツを合わせた「ショコラ シュトーレン」(4200円)と、メロン果汁を練り込み、ドライメロンやドライキウイをリキュール漬けにした爽やかな「メロン シュトーレン」(4200円)の2種が登場する。
定番のシュトーレンが2種もあるので、食べ比べもおすすめ。さらに、「クグロフ ド ノエル」(3000円)、「ベラヴェッカ アン ソシソン」(2400円)など、クリスマスを盛り上げるブレッドは全部で8種類も！
クリスマス気分をいっそう高めてくれる本格的な味わいは、手土産やギフトとしても喜ばれること間違いなし。
■限定ディナーや宿泊プランも必見
また、館内レストランでは、フランス料理 エステール by アラン・デュカスのオマール海老のビスクや、黒トリュフをのせた和牛フィレの炭火焼などを含む、クリスマス ランチ／ディナーコースも注目だ。
加えて、鉄板焼 濠の松坂牛や虎河豚白子が入ったクリスマス ランチ／ディナーコース 誕(たん)、日本料理 和田倉の「蟹会席」など、クリスマスならではの豪華メニューがラインナップ。
オールデイダイニング グランド キッチンでは、家族や友人と一緒に楽しめる華やかなクリスマスコースが登場。ズワイ蟹とアヴォカドのタンバルや、鮑のフリットなどの前菜からスタートし、メインは「国産牛フィレ肉のグリル」もしくはホテル伝統の「国産牛ローストビーフ」から選ぶことができる。
さらに、1日1室限定の「スイート クリスマス」(71万円〜／2名1室料金)プランでは、特別にデコレーションされたスイートルームでケーキ付きの贅沢な滞在を楽しめる。
エビアン スパ 東京では、全身を癒やす限定トリートメント「ホリデー リチュアル 」(6万5000円／150分)も利用可能だ(※サービス料別途15%)。
大切な人と過ごすひとときを、食・宿泊・癒やしすべてで特別なのものにするパレスホテル東京。煌めくクリスマスを存分に堪能できるこの機会にぜひ訪れてみてはいかがだろうか。
