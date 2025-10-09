あなたの彼はどのタイプ？キスでチェックする「愛され度」診断
男性は、キスの仕方によって相手をどれくらい本気で思っているのかがわかります。
そこで今回は、彼のキスでチェックする「愛され度」を診断してみましょう。
あなたの彼は、どのタイプに当てはまるのか、１つずつ試してみてくださいね。
｜穏やかな表情を浮かべる
男性がキスをするとき、柔らかくて穏やかな表情を浮かべていたら、相手に対する愛情がいっぱいになっています。
本気で好きな女性とのキスは、男性にとっても幸せな時間です。
｜雰囲気を大切にしてくれる
本気で好きな女性とキスをするときには、男性はその場の雰囲気も大切にしようと努力します。
とくに誕生日や記念に残したい日には、夜景が見える場所などロマンチックな演出を考えてくれるでしょう。
不意打ちや人前ではなく、ふたりっきりの印象的なシチュエーションでするキスが多い場合は、愛されている証拠です。
｜キスの仕方がやさしい
やさしくて軽い感じのキスをしてくれる男性は、相手を一途に想うタイプが多いです。
反対にいきなり激しいキスをする場合は、遊び目的の可能性があります。
本気で好きな相手には、最初は軽めにキスをして彼女の気持ちを確かめながら、徐々に濃厚なキスになっていくでしょう。
｜愛の言葉をかけてくれる
本当に好きな彼女とキスをしている男性は、気持ちが高まっているようです。
その気持ちが抑えられずに、キスをしながら「好きだよ」など愛の言葉をかけてくれるでしょう。
キスの前後にどちらも気持ちを言葉にしてくれる彼なら、愛され度はかなり高いと言えます。
男性が本気で好きな女性とキスをするときの行動でわかる「愛され度」診断を４項目に分けてご紹介しました。
あなたの彼には、いくつ当てはまる項目がありましたか？
「ほとんど当てはまるかも…」という人は、彼から本当に愛されていると自信を持ってもいいでしょう。
