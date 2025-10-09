この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身の家族とともに新規開業した「JWマリオット・ホテル東京」の宿泊体験を徹底レポートした。



動画『JWマリオット・ホテル東京 宿泊記！朝食、ラウンジを徹底レポート【高輪ゲートウェイ】』内で、おのだ氏は「高輪ゲートウェイ駅直結というロケーションの良さと、日本屈指の高級ブランドホテルならではの大人向けな雰囲気は一見の価値あり」とその第一印象を明かした。動画の冒頭から「10月にオープンしたばかりのJWマリオット東京に、家族で宿泊してきます」と高揚感たっぷりに語りつつ、ホテルへのアクセスやチェックイン体験、バレットパーキング、ロビーや部屋の雰囲気についても細かく分析した。



特に気になったのは、ラウンジの充実ぶりと“プラチナ以上のステータスで入れる特別感”。アフタヌーンティーを例に「JWはやっぱり大人向け。アフタヌーンティーの内容も、本当にジャパニーズスタイルで個性が光っている」と絶賛。



部屋に関しては「エグゼクティブスイートで、オープン価格は30万円ほど。けれどロケーションやブランドの価値を考えると“駅チカ”で高級ホテルを体験したい人におすすめ」と、現状の都内ホテル相場の中でもオトク感を強調した。



またファミリー層向けの配慮にも触れ、「子連れでも安心。ソファベッドの追加対応やキッズアクティビティも嬉しい」と語るとともに、ラウンジや朝食エリアの多彩さ、プール・ジムの利用体験も詳細にレポート。「朝食はラウンジでも和食レストランでも満足できるクオリティ。『全部がシンプルで洗練されていて最高』」と締めくくる場面もあった。



一方で、ホテル下の商業施設「ニューマン高輪」の現地歩きやカフェ体験、駐車場の利便性まで網羅し「高輪ゲートウェイが一気に“推しの街”になった」と、ホテル単体に留まらず街としての進化を力説。「止まらなくても楽しめる新街区」として高輪ゲートウェイエリアにもエールを送った。



「日本の高級ホテル市場も、インバウンドや円安による価格上昇で“夢のような価格”になりつつある」と現状分析も行い、「GoToトラベル全盛期を知る自分からしても驚くばかり」と苦笑いを見せる場面も。「需要があるなら今後も新しいホテルにどんどん泊まる」と今後の展望も語った。



最後は「JWマリオット東京が新たに誕生し、高輪ゲートウェイも面白い街になってきた。自分としてもこれから“推しの街”にしたい」と明るく締めくくって締結。東京のホテル＆街レポ動画として情報満載の内容となっている。