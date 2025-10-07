休養していたタレント・山瀬まみが７日に、火曜パートナーを務めるＢＡＹＦＭ「ＢＡＹＦＭ ｉｔ！！」（月〜水曜・午後０時５１分）に７か月ぶりに出演し、子宮体がんの手術を行ったことを公表。合併症で脳梗塞を発症したことも明かした。

山瀬は今年３月４日の放送で、しばらく番組を休むことを報告し、この日の番組で復帰。元気な声で登場し「メンテナンスって言ったんだけど、その通りなんだよね」と話し始め「わたし、がんだった。子宮体がんっていうガンにかかって」と、手術したことを報告。しかし「麻酔から醒めないってなって。私なんと、手術中になのかな。脳梗塞になってしまって。これもがんの合併症らしいんですね」と、脳梗塞も発症したことも明かした。

手術については「いわゆる、全摘（出）ってやつかな。お腹を切って、子宮も、卵巣も、リンパ節とかもそのへん、ごっそり取ったの。全部なくなって」と説明。手術後に医者が家族に説明し「家族はみんなホッとしてたんだって。なんと私がね、そのあと、麻酔から醒めないってなって」と振り返り、脳梗塞を発症したことが判明した。「トルーソー症候群っていう病気があって。がんがきっかけ、がんが大元で、血栓ができやすい状況になって。それが脳に飛んで、それで麻酔から醒めないってなったみたいで」と脳梗塞の経緯を話した。

手術後はＩＣＵに入り「そこからしばらく記憶が…なんにも覚えてなくて」。この日までリハビリを行っていたと明かし「本当に大変だったんだ」と回顧。また「家族はもう、私は言葉を話すことはないって言われてた」と語った。